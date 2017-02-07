أبطال آسيا: ركلات الترجيح تقسو على السد والجيش

وخسر السد أمام مضيفه الاستقلال الإيراني بركلات الترجيح 4-3 إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بلا أهداف.

ويلعب الاستقلال في الدور الأول ضمن المجموعة الأولى التي تضم الأهلي الإماراتي والتعاون السعودي ولوكوموتيف الأوزبكي.

وكان حال الجيش القطري مشابهاً للسد عندما وقفت ركلات الترجيح عائقاً أمام وصوله لدور المجموعات حيث خسر من ضيفه بونيودكور 3-1 إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بلا أهداف.

ويلعب بونيودكور ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب الأهلي السعودي وذوب آهن الايراني والعين الإماراتي.

وتأهل كلّ من الوحدة الإماراتي الفتح السعودي وغامبا أوساكا الياباني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي وشنغهاي الصيني إلى دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وتفوّق الوحدة على ضيفه الوحدات الأردني 3-0 تناوب على تسجيلها أحمد رشيد (1) والأرجنتيني تاغليابو (24 و81).

ووقع الوحدة في المجموعة الرابعة التي تضم الهلال السعودي والريان القطري وبيروزي الايراني.



واجتاز الفتح عقبة ضيفه ناساف كارشي الأوزبكي بهدف دون رد سجله البرتغالي أوكرا في الدقيقة 45 ليلتحق باستقلال خوزستان الإيراني ولخويا القطري والجزيرة الإماراتي المتأهلة مسبقاً والموجودة في المجموعة الثانية.

بدأ الفتح مشواره في الملحق مباشرة، في حين ان ناساف اضطر الى خوض الدور التمهيدي الثاني حيث اكتسح فيه الحد البحريني برباعية نظيفة.

وسيلعب غامبا أوساكا في المجموعة الثامنة إلى جانب أديلايد يونايتد و جيانغسو سونينغ الصيني، و جيجو يونايتد الكوري الجنوبي، وذلك بعد أن تخطى جوهور دار التعظيم الماليزي (3-0)، في الدور التمهيدي الآخير من التصفيات المؤهلة إلى دور المجموعات.

وسجل إدميلسون (26) وشون ناغاسانو (29) وغينتا ميورا (70) أهداف الفوز لصالح الفريق الياباني.

كما فاز شنغهاي الذي يدربه البرتغالي أندريه فياش بواش على سوكوتاي التايلاندي (3-0) ليصعد الأول إلى المجموعة السادسة إلى جانب سيول الكوري الجنوبي وأوراوا رد دايموندز الياباني ووسترن سيدني واندررز الأسترالي.

سجل البرازيلي أوسكار (34) ومواطنه اليكسون (39) والتايلاندي كياتيساك ثوبونتود (58 بالخطأ في مرمى فريقه) أهداف الفوز لصالح شنغهاي.

وعانى أولسان هيونداي قبل أن يتجاوز عقبة كيتشي من هونغ كونغ بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

وسيلعب أولسان في المجموعة الخامسة إلى جانب كاشيما أنتلرز الياباني و وانغ تونغ يونايتد التايلندي والمتأهل من مباراة شنغهاي شينهوا الصيني و بريزبن رور الصيني.

وتقدم أولسان هيونداي في الشوط الأول بهدف سونغ هوان-كيم (45+1)، قبل أن يدرك كيتشي التعادل عن طريق كيم بونغ-جين (47).