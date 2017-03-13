أبطال آسيا: الفتح والجزيرة للبحث عن الفوز الأول

يتصدر الاستقلال ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، مقابل 4 نقاط للخويا ونقطة للفتح، ولم يحصد الجزيرة أي نقطة.

ويأمل الفتح الذي يقبع في المركز الأخير في الدوري المحلي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزه الأول في المجموعة والمحافظة على حظوظه في التأهل رغم صعوبة المهمة.

وخسر الفتح في الجولة الأولى امام استقلال صفر-1 ثم تعادل مع لخويا 2-2 في الثانية.

في المقابل، يتصدر الجزيرة الدوري الإماراتي لكنه فاجأ الجميع بنتيجتين متواضعتين في البطولة الآسيوية حتى الآن بعد خسارته أمام لخويا صفر-3 والاستقلال صفر-1.

وهي المباراة الأولى التي تجمع الفتح بفريق إماراتي في دوري أبطال آسيا.

يعتمد الفتح على عدد من اللاعبين كعبدالله العويشير وعلي البليهي وماجد هزازي، في حين يبرز في الجزيرة علي خصيف ومحمد فوزي وفارس جمعة والبرازيلي إيلتون ألميدا.

وفي المجموعة الخامسة، يلتقي كاشيما أنتلرز الياباني مع بريزبن رور الأسترالي وأولسان الكوري الجنوبي مع موانغ تونغ التايلاندي.

يتصدر موانغ ثونغ الترتيب برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة عن كاشيما وأولسان، ويأتي بريزبن رابعاً بنقطة واحدة.

وفي المجموعة السابعة، يلعب ايسترن من هونغ كونغ مع سوون بلوينغز الكوري الجنوبي، وغوانغجو ايفرغراندي الصيني مع كاواساكي فرونتال الياباني.

ويتصدر غوانغجو الترتيب وله 4 نقاط، مقابل نقطتين لكل من سوون وكواساكي، ونقطة لايسترن.