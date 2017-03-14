أبطال آسيا: الصدارة للريان والوحدة والهلال أحباب

سجل للفريق القطري نجمه رودريغو تاباتا ثنائية (19، 54 ركلة جزاء) والإسباني سيرخيو غارسيا 88، فيما وقع على هدف الضيف الوحيد مهدي طارمي 6.

وانتهت المواجهة الثانية بين الشقيقين الوحدة الإماراتي وضيفه الهلال السعودي بالتعادل 2-2، سجل للوحدة الأرجنتيني سبيستيان تيغالي 46 والمجري بالازس دزسودزساك 54، فيما سجل للهلال نواف العابد 5 والسوري عمر خريبين 69.

ولعب الهلال بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 62 بعد طرد نواف العابد.

الصدارة أصبحت في حوزة الريان برصيد 6 نقاط، يليه الهلال بـ5 ثم بیرسبولیس بـ4 وأخيراً الوحدة بنقطة واحدة.