أبطال آسيا: الأهلي الإماراتي يصعد إلى الوصافة

واستفاد الأهلي من الفوز الذي حققه الاستقلال الإيراني على ضيفه لوكوموتيف طشقند الأوزبكستاني 2-0 في طهران سجلهما فارشيد إسماعيل (37) وعلي قرباني (84)، ليصعد الى المركز الثاني برصيد 4 نقاط وبفارق نقطتين عن الفريق الأوزبكستاني المتصدر.

وفي المقابل، رفع التعاون رصيده الى 4 نقاط أيضاً في المركز الثالث بفارق نقطة عن لوكوموتيف طشقند متذيل الترتيب.

وشهدت مباراة الأهلي والتعاون الكثير من الفرص للفريقين دون أن تستغل، وكان الفريق الإماراتي الأفضل لكنه اصطدم بتألق لافت لحارس المرمى فهد الشمري.

وبدأ أصحاب الأرض فرصهم بتسديدة من عبد العزيز صنقور أبعدها الشمري إلى ركنية (24)، ورد التعاون بركلة حرة سددها الروماني لوسيان سان مارتن وصدها ماجد ناصر حارس مرمى الاهلي (32).

وسدد السنغالي ماكيتي ديوب كرة خادعة اصطدمت بعارضة مرمى التعاون ومن ثم ابعدها الدفاع (49)، وعاد الشمري للتألق في إبعاد كرة اسماعيل الحمادي القوية (56).

وكاد التعاون يسجل هدف الفوز في مناسبتين، الأولى بعد ركنية أرسلها سان مارتن وأصابت يد ناصر ثم العارضة (73)، والثانية بعدما اخطأ مدافع الأهلي محمد جابر في إبعاد الكرة لتصل الى موسى الشمري الذي سدد برعونة بين يدي ناصر (89).