أبطال آسيا: اشتداد المنافسة بين الأهلي السعودي وذوب آهن

ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين، بفارق نقطة واحدة عن ذوب آهن (سبع نقاط من فوزين وتعادل وخسارة)، ونقطتين عن العين (ست نقاط من فوز وثلاث تعادلات).

ويبدو الفريقان السعودي والايراني في موقع الأفضلية للتأهل، إذ أن فوز كل منهما على منافسه سيضمن حسم بطاقتي المجموعة، وجعل منافسات الجولة السادسة تقتصر على تحديد هوية المتصدر.

ويحتاج الأهلي الذي فاز ذهاباً 2-صفر على بونيودكور في جدة، الى تكرار فوزه أمام مضيفه الاثنين ليضمن التأهل رسمياً، بعدما تصدر المجموعة منذ منافسات الجولة الأولى.

ويرجح أن تكون مهمة الفريق السعودي سهلة أمام مضيفه الذي خسر مبارياته الأربع في دور المجموعات. وسجل هجوم الأهلي في الدور الأول حتى الآن ثمانية أهداف وتلقى مرماه خمسة، بينما اكتفى الفريق الأوزبكي بتسجيل ثلاثة أهداف وتلقى تسعة.

ومباراة الاثنين هي المواجهة الثانية بين الفريقين في تاريخهما، كما أنها العاشرة التي تجمع الأهلي بالفرق الأوزبكية. وفاز الفريق السعودي خمس مرات وخسر ثلاثاً.

العين بغياب الشمراني



وفي المباراة الثانية، يتطلع العين الإماراتي بطل نسخة 2003 ووصيف 2005 و2016 الى تكرار نتيجة النسخة الماضية عندما يحل ضيفاً على ذوب آهن.

ويأمل العين في تجنب الخسارة التي ستعني اقصاءه من المنافسة عملياً على البطاقة الثانية، لاسيما في حال فوز الأهلي.

وسبق للعين أن اختبر موقفا مماثلاً في دور الـ 16 الموسم الماضي، عندما تعادل مع ذوب آهن 1-1 ذهاباً وفاز إياباً 2-صفر.

وكانت المباراة الأولى للفريقين في الدور الأول في النسخة الحالية من دوري الأبطال، انتهت أيضاً بالتعادل 1-1.

وأصبحت البطولة الآسيوية الملاذ الأخير للعين الذي خرج من كل المسابقات المحلية، وجاءت خسارته الاخيرة أمام الوصل 3-4 في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري لتزيد من مشاكله، حيث تراجع إلى المركز الرابع غير المؤهل للمشاركة قارياً في الموسم المقبل.

وسيخوض العين المباراة في غياب مهاجمه السعودي ناصر الشمراني.

ويرجح أن يدفع الفريق الإماراتي بالشاب يوسف أحمد في الهجوم، إضافة إلى حلوله الفنية الأخرى مثل عمر عبد الرحمن وإسماعيل أحمد ومهند العنزي وحارس المرمى خالد عيسى.

ويتطلع ذوب آهن للثأر من العين الذي أخرجه من المسابقة العام الماضي، وهو يضم في صفوقه الثنائي اللبناني علي حمام وربيع عطايا، إضافة إلى آخرين من طينة مرتضى تبريزي ومهدي رجب زاده وحارس المرمى محمد راشد مزهري