وأكد الاتحاد الأسترالي "أن عائلة كرة التنس في حداد عقب وفاة البطل مرفين روز، صاحب 7 ألقاب في الغراند سلام، تفكيرنا مع عائلته وأسرته".

وأحرز روز الذي كان يلعب باليد اليسرى، لقبه الكبير الأول في البطولات الأربع الكبرى في ملبورن عام 1954، وبعدها بأربعة أعوام، توج بلقب رولان غاروس. وفي منافسات الزوجي توج على الخصوص بلقبين في فلاشينغ ميدوز (1952 و1953).

وتوج روز بلقب الزوجي في أستراليا وويمبلدون عام 1954، والزوجي المختلط في ويمبلدون عام 1957.

وكان روز ضمن المنتخب الأسترالي الفائز بكأس ديفيس مرتين في عامي 1951 و1957.

وتحول روز بعد اعتزاله اللعب إلى التدريب. وفضلاً عن كورت وكينغ، أشرف روز أيضاً على تدريب الإسبانية أرانتثا سانشيث فيكاريو.