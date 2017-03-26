كيربر تواصل سعيها في ميامي

كما عبرت البريطانية جوهانا كونتا المصنفة العاشرة في البطولة على حساب الفرنسية باولين بارمنتييه بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-4 و6-0.

وتأهلت الروسية سفتلانا كوزنتسوفا السابعة ووصيفة بطلة النسخة الأخيرة على الأميركية تايلور تاونسند 6-4 و6-2.

وكانت كوزنتسوفا خسرت المباراة النهائية العام الماضي أمام البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا التي تستريح في عطلة أمومة.

وتلتقي كيربر مع اليابانية ريزا اوزاكي الفائزة على الألمانية الأخرى يوليا جورج 7-6 (7-5) و6-3، وكوزنتسوفا مع الأميركية فينوس وليامس الحادية عشرة والتي تغلبت على الرومانية باتريسيا تيغ الصاعدة من التصفيات 6-3 و6-صفر.

وبلغت الدور ذاته أيضاً البريطانية جوانا كونتا العاشرة بتغلبها على الفرنسية بولين بارمنتييه 6-4 و6-صفر، والأسترالية سامانتا ستوسور الرابعة عشرة بفوزها على الصينية شوياي بنغ 4-6 و6-3 و7-5.