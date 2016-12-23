كفيتوفا واثقة من عودتها بقوة إلى الملاعب

وقالت كفيتوفا: "أمس تمكنت من تحريك أصابعي، بالنسبة إلي كانت هذه أفضل هدية لعيد الميلاد".

وكانت النجمة (26 عاماً) التشيكية تعرضت الثلاثاء لاعتداء بالسكين في يدها اليسرى من شخص حاول سرقة منزلها، ما تطلب إجراء جراحة معقدة استمرت زهاء أربع ساعات.

وأكد راديك كيبرلي، الطبيب الذي أجرى الجراحة، أن كفيتوفا ستغيب ستة أشهر عن الملاعب، مشيرًا إلى أن الاصابة كانت "بالغة جداً".

وأكدت اللاعبة الفائزة بلقب بطولة ويمبلدون مرتين للصحافيين أنها في حال أفضل، مضيفة "لم أشك أبداً، ولا حتى لثانية واحدة".

وتابعت: "سأعود إلى الملعب، سأقوم بكل ما يلزم لتحقيق هذا الهدف"، مضيفة: "لا يهم ما اذا تطلب الأمر ثلاثة أشهر أو عام. انتظر بفارغ الصبر اللحظة التي يمكنني فيها العودة إلى العمل، انتظر بفارغ الصبر كل تقدم أحققه على درب العودة".

وسمح لكفيتوفا مغادرة المستشفى وتمضية عيد الميلاد برفقة عائلتها.

وكانت اللاعبة قالت أنها أثناء محاولتها الدفاع عن نفسها "تعرضت لإصابة شديدة في يدي اليسرى". وأوضح طبيبها أنها "اصيبت بجروح خطرة في أصابعها الخمسة عندما أمسكت بسكين المعتدي".

وستغيب كفيتوفا، المصنفة 11 عالميا والتي احرزت 19 لقبا بينها لقبا ويمبلدون في 2011 و2014، عن بطولتي استراليا المفتوحة (16 كانون الثاني/يناير حتى 29 منه)، ورولان غاروس الفرنسية (22 ايار/مايو حتى 11 حزيران/يونيو).

واحرزت مؤخرا كأس الاتحاد مع منتخب بلادها على حساب فرنسا.