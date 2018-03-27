وكانت كونتا تغلبت على فينوس في نصف نهائي نسخة العام الماضي في طريقها للفوز باللقب على حساب الدنماركية كارولاين فوزنياكي، لكن الأميركية البالغة من العمر 37 عاما تمكنت الاثنين من تحقيق فوزها الثالث توالياً على منافستها البريطانية (تغلبت عليها في الدور الرابع لدورة روما ونصف نهائي بطولة ويمبلدون العام الماضي)، والرابع في سبع مواجهات بينهما.

واحتاجت فينوس التي تفوقت الأسبوع الماضي على شقيقتها الصغرى سيرينا في طريقها إلى نصف نهائي دورة إنديان ويلز حيث خسرت أمام الروسية داريا كاساتكينا، إلى ساعتين و19 دقيقة لحسم اللقاء ومواصلة سعيها نحو إحراز لقبها الرابع في ميامي بعد أعوام 1998 و1999 و2001.

وهي المباراة الثانية على التوالي التي تحسمها فينوس بثلاث مجموعات، إذ احتاجت الأحد إلى ساعتين و54 دقيقة في مباراتها مع الهولندية كيكي برتنز 5-7 و6-3 و7-5، ما يظهر أنها غير متأثرة بعامل تقدمها بالعمر وهو ما أشارت إليه بعد لقاء كونتا، بالقول "لا أرى هناك أي علاقة بأعوامي الـ37. لم تتمكن (كونتا) من إيجاد الوتيرة في لعبها وهذا الأمر ساعدني".

وتابعت "لكن كل لاعبة تواجهني تحاول تصعيب الأمور علي، وبالتالي ليست هناك مباريات سهلة".

وتلتقي فينوس في ربع النهائي مع مواطنتها دانييل كولينز الفائزة على بطلة أولمبياد ريو 2016 البورتوريكية مونيكا بويغ 3-6 و6-4 و6-2.

وستتواجد البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا في ربع نهائي إحدى دورات رابطة المحترفات للمرة الأولى منذ 2016، بفوزها السهل على البولندية أنييسكا رادفانسكا 6-2 و6-2.

وهي المرة الأولى التي تفوز فيها المنصفة أولى عالمياً في السابق بأربع مباريات متتالية منذ تتويجها بطلة لدورة ميامي بالذات عام 2016، وذلك نتيجة ابتعادها عن الملاعب بسبب الحمل والولادة، ثم دخولها في نزاع مع زوجها على حضانة ابنهما ليو.

وعلقت أزارنكا (28 عاماً) على بلوغها ربع النهائي قائلة "أنا سعيدة لتمكني من اللعب على أعلى مستوى لأربع مباريات متتالية في دورة بهذه الأهمية، هذه إشارة تحسن".

وتابعت أزارنكا المشاركة ببطاقة دعوة "لكني ما زلت بعيدة عن المستوى الذي أريد الوصول إليه حتى وإن كنت أخطو خطوات كبيرة في هذا الاتجاه"، مشددة "أتعامل مع كل مباراة على حدة، هذه كانت عقيدتي منذ أن بدأت كرة المضرب".

وستكون المواجهة التالية صعبة على أزارنكا حيث ستلتقي مع التشيكية كارولينا بليسكوفا والتي تغلبت بدورها على الكازاخستانية زارينا دياس 6-1 و2-1 ثم بالانسحاب.

وبلغت ربع النهائي أيضاً الأوكرانية إيلينا سفيتولينا واللاتفية يلينا أوستابنك بفوزهما على الاسترالية أشلي بارتي 7-5 و6-4، والتشيكية بترا كفيتوفا 7-6 (7-4) و6-3 على التوالي.

وفي المقابل، انتهى مشوار الإسبانية غاربين موغوروزا بخسارتها أمام الأميركية سلون ستيفنس، الفائزة ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة العام الماضي، 3-6 و4-6.

وتلتقي ستيفنس في الدور المقبل مع الألمانية أنجيليك كيربر والفائزة على الصينية وانغ يافان بصعوبة بالغة 6-7 (1-7) و7-6 (7-5) و6-3.

وكانت موغوروزا اللاعبة الأعلى تصنيفاً الباقية في الدورة بعد خروج المصنفة أولى عالمياً الرومانية سيمونا هاليب والدنماركية كارولاين فوزنياكي المصنفة ثانية.