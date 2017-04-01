فيدرر- نادل... حقائق قبل النهائي الكبير في ميامي

- يلتقي اللاعبان في المباراة النهائية للبطولة غداً الأحد بعد 13 عاماً من أول مواجهة بينهما على الاطلاق والتي كانت في نفس البطولة.

- التقى اللاعبان 36 مرة سابقة وكان الفوز من نصيب نادال في 23 منها مقابل 13 انتصاراً لفيدرر.

- فيدرر ( 35 عاماً) هو صاحب اليد العليا في آخر المواجهات بينهما قبل مباراة الغد، حيث حقق فيدرر الفوز في آخر ثلاث مباريات خاضها أمام نادال ومنها مباراتان في الموسم الحالي.

- كان اللاعبان التقيا في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير الماضي ثم التقيا في دور الستة عشر ببطولة إنديان ويلز للأساتذة في آذار/مارس الماضي.

- يطمح نادال (30 عاماً) في الفوز بلقبه الأول في تاريخ مشاركاته ببطولة ميامي التي خسر مباراتها النهائية أربع مرات سابقة.

- يخوض فيدرر غداً المباراة رقم 20 له في الموسم الحالي، علماً بأنه حقق الفوز في 18 مباراة وخسر مباراة واحدة فقط حتى الآن لتكون أفضل بداية له في أي موسم بآخر عشر سنوات فيما كان انتصاره على كيريوس هو الفوز العاشر له على التوالي في الموسم الحالي.

- يتطلع نادال غداً إلى الفوز بلقبه رقم 70 في مسيرته الرياضية حتى الآن.