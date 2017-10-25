إلى ذلك، أنعشت الفرنسية كارولين غارسيا الثامنة آمالها بفوزها الصعب على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الرابعة 6-7 (7-9) و6-3 و7-5 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الحمراء.

والتحقت فوزنياكي بالتشيكية كارولينا بليسكوفا (25 عاماً) المصنفة ثالثة والتي فازت على الأميركية فينوس وليامس الخامسة والإسبانية غاربين موغوروزا الثانية ضمن المجموعة البيضاء.

وكانت فوزنياكي، المصنفة أولى عالمياً سابقاً، قد اكتسحت أيضاً سفيتولينا في الجولة الأولى 6-2 و6-صفر، في البطولة البالغة جوائزها 7 ملايين دولار أميركي، فضمنت تأهلها بعد خسارة غارسيا مجموعتها الأولى أمام سفيتولينا.

وتتصدر فوزنياكي ترتيب المجموعة الحمراء بعد الجولة الثانية بأربع نقاط، مقابل نقطتين لهاليب وغارسيا ونقطة لسفيتولينا.

وبعد فوزها بآخر 10 أشواط أمام سفيتولينا، واصلت فوزنياكي بدايتها القوية، ورفعت أشواطها المتتالية إلى 17 أمام هاليب، قبل أن تحسم مواجهتها معها في 63 دقيقة فقط.

وكسرت فوزنياكي (27 عاماً) إرسال منافستها 3 مرات في المجموعة الأولى عندما بلغت نسبة ارسالها الأول 94%.

وفوزنياكي هي إحدى 7 لاعبات بمقدورها تصدر التصنيف العالمي في حال تتويجها باللقب الأحد.

وعبرت فوزنياكي عن استمتاعها باللعب في دور المجموعات "حتى لو خسرت مباراتك الأولى، فلا شيء أمامك لتخسره. هذه وسادة جميلة للاتكاء عليها"، مضيفة "لعبت بطريقة قتالية وتفاوتت سرعتي. كل شيء أردته صب في مصلحتي".

وأضافت أن الأرضية البطيئة تناسبها في سنغافورة حيث بلغت نصف النهائي في 2014 "أعتقد أن هذا الملعب رائع للاعبة قتالية ودفاعية. أشعر بالارتياح والعب على أعلى مستوى".

وقالت هاليب التي فازت على غارسيا في الجولة الأولى "ارتكبت أخطاء عديدة خلافا لها. كان أحد أيامي السيئة. أخطأت كثيراً في ضرب الكرة".

وتلعب هاليب (26 عاماً) التي أصبحت أولى عالمياً الشهر الماضي، مع سفيتولينا الجمعة في مباراة حاسمة للتأهل إلى نصف النهائي، فيما تتواجه غارسيا مع فوزنياكي.

وباتت هاليب قبل أسبوعين خامس لاعبة تتصدر تصنيف لاعبات كرة المضرب المحترفات في 2017،إلا أن إنهاءها السنة في الصدارة غير مضمون، بل قد تؤدي بطولة الماسترز إلى تتويج لاعبة أخرى، كالأميركية المخضرمة وليامس (37 عاماً) التي قد تعود إلى صدارة تصنيف المحترفات للمرة الأولى منذ 2002.

مباراة ماراتونية

وشهدت المباراة الثانية منافسة نارية بين غارسيا وسفيتولينا، إذ فازت الأوكرانية بالمجموعة الأولى بصعوبة 7-6 (9-7)، قبل أن ترد غارسيا في الثانية 6-3.

وفي الثالثة الحاسمة، حصلت سفيتولينا على فرصة حقيقية لحسم المواجهة عندما تقدمت 5-3، إلا أن غارسيا قاتلت حتى الرمق الأخير وإنتزعتها 7-5.

وقالت غارسيا (24 عاماً) بعد فوزها "كانت معركة قوية، على غرار مواجهتنا الأخيرة في بكين (ربع النهائي). تسارعت الأحداث بالنسبة إلي في الآونة الأخيرة وشكلت ضغطاً علي".

وتابعت ابنة مدينة ليون "أعرف أنه تنتظرني معركة أمام كارولين فوزنياكي واتوق لهذه المواجهة".

ولم تنجح أية لاعبة فرنسية في بلوغ نصف النهائي منذ إميلي موريسمو التي وصلت إلى نهائي 2006 بعد تتويجها في 2005.