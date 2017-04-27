شارابوفا تصل ربع نهائي شتوتغارت

وحسمت شارابوفا التي فازت على الإيطالية المخضرمة روبرتا فينتشي في الدور الأول، مواجهتها مع المصنفة 43 عالمياً في ساعة و20 دقيقة.

واوقفت شارابوفا لمدة 15 شهراً بسبب تناولها عقار ميلدونيوم المحظور منذ بداية العام الماضي.

ولم تخض شارابوفا (30 عاماً) بطلة دورة شتوتغارت أعوام 2012 و2013 و2014، أي مباراة رسمية منذ ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في كانون الثاني/يناير 2016، عندما خسرت أمام الأميركية سيرينا وليامس.

وتشارك الروسية في شتوتغارت ببطاقة دعوة ما أدى إلى سلسلة من الانتقادات لعدد من اللاعبات.

وقالت شارابوفا بعد فوزها: "أنا سعيدة. نفذت خطة المباراة بشكل جيد وكنت صلبة".

وتلتقي شارابوفا التي ضربت 9 ارسالات ساحقة و29 كرة فائزة، الجمعة الإستونية آنيت كونتافيت.

وتابعت: "التمارين تختلف عن اللعب، ويسعدني أن أعود إلى المباريات مجدداً، ردة الفعل والتوقع يصعب الحصول عليها في التمارين، وهذه الأشياء التي احتاج إليها".

وهذ الفوز السابع في 7 مواجهات لشارابوفا على ماكاروفا.

وفي الدور الثاني، فازت الإسباني كارلا سواريز على الروسية إيلينا فيسنينا 6-2 و6-4، واللاتفية أناستازيا سيفاستوفا على البريطانية يوهانا كونتا السادسة في البطولة 6-3 و7-5 والألمانية لاورا سيغموند على الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا الثامنة في البطولة 6-4 و6-3.

وأحرزت الألمانية أنجليك كيربر اللقب في النسختين الماضيتين، فتغلبت على الدنماركية كارولين فوزنياكي في نهائي 2015، وعلى مواطنتها سيغموند في نهائي 2016.