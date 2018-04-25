وكان من المتوقع أن يواجه دجوكوفيتش الإسباني رافاييل نادال في الدور ربع النهائي ولكن أداءه المخيب للآمال منح الفوز لخصمه كليزان، الذي سيواجه أخصائي الملاعب الترابية الإسباني فيليسيانو لوبيز في دور ثمن النهائي.

وبات يتوجب على دجوكوفيتش أن يعيد حساباته ويستعيد مستواه بسرعة مع اقتراب دورة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى الشهر المقبل على ملاعب رولان غاروس.

وما زال دجوكوفيتش يبحث عن استعادة مستواه السابق الذي أهله احتلال صدارة التصنيف العالمي، لذا قرر أن ينتقل إلى كتالونيا من أجل تعويض "عدم خوضه للمباريات"، لكنه لم يتمكن من تفادي خيبة جديدة بعد أسبوع من أداء واعد في دورة مونتي كارلو للماسترز حيث وصل إلى الدور الثالث وخسر أمام النمساوي دومينيك تييم، ورغم ذلك أعلن أنه بات وأخيراً يلعب بدون أن يشعر بألم. وتراجع الصربي للمركز الثاني عشر عالمياً، لكن لقاء مع المدرب ماريان فايدا في وقت سابق من هذا الشهر أعاد الآمال بشأن رؤيته مجدداً في أعلى المراتب على ملاعب كرة المضرب.

وخرج الصربي بشكل مبكر، للمرة الرابعة توالياً، من رابع دورة يخوضها بعد تعافيه من جراحة طفيفة خضع لها في شباط/فبراير الماضي، لمعالجة إصابة في المرفق يعاني من آثارها منذ صيف العام الماضي.

وفشل دجوكوفيتش المتوج بـ 12 لقباً في البطولات الكبرى، في بلوغ الدور ربع النهائي لأي دورة منذ خروجه من هذا الدور في ويمبلدون الانكليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى، في تموز/يوليو 2017.

ولم يتأهل دجوكوفيتش إلى نهائي إحدى البطولات الكبرى سوى مرة واحدة منذ أن أحرز لقب دورة فرنسا المفتوحة عام 2016. وغاب الصربي (30 عاماً) بعدها، ليعود في بطولة أستراليا في كانون الثاني/يناير، حيث خرج من الدور الرابع. وبعد الجراحة، شارك في آذار/مارس في دورتي الماسترز في انديان ويلز وميامي الأميركيتين، وخسر مباراته الأولى في الدورتين وفي مونتي كارلو خرج من الدور الثالث.

وحقق كليزان أول انتصار له على لاعب ضمن العشرين الأوائل منذ أكثر من عامين.

وبدا أن دجوكوفيتش استعاد مستواه في المجموعة الثانية بعد مجموعة أولى قدم خلالها أداء متواضعاً، حيث سيطر من خط الملعب وبدأ في توجيه كراته نحو الزوايا.

وفي المجموعة الثالثة إنهار دجوكوفيتش الذي اشتهر بمحافظته على برودة أعصابه عندما كان في قمة مستواه، فصد كرة ساقطة لكيلزمان في الشباك، قبل أن يخسر كرة على الطائر بعصبية أدت إلى خسارة ارساله 3-4. وارتكب كليزمان خطأ مزدوجا عند ارساله للمباراة، ولكنه حصل على 3 فرص لحسمها وهذا ما تمكن من تحقيقه في فرصته الثانية في وقت كان دجوكوفيتش يهدر فرصه الأخيرة للتعويض.

واستهل الإسباني رافايل نادال المصنف أول بنجاح حملة لقبه الثالث على التوالي والحادي عشر في دورة برشلونة بفوزه على مواطنه روبرتو كاربايس 6-4 و6-4 في الدور الثاني،

احتاج نادال إلى ساعة و50 دقيقة للتخلص من عقبة مواطنه كاربايس في أول مباراة بينهما، وواصل سلسلته المميزة على الملاعب الترابية، إذ فاز بـ38 مجموعة متتالية منذ خسارته الأخيرة على هذا النوع من الملاعب العام الماضي في الدور ربع النهائي لدورة روما على يد النمساوي دومينيك تييم وصيفه في برشلونة العام الماضي.

وضرب "الماتادور" الاسباني الساعي الى تكرار إنجازه في دورة مونتي كارلو التي توج بلقبها الأحد الماضي للمرة الحادية عشرة في مسيرته الاحترافية والثالثة على التوالي، موعدا في الدور ثمن النهائي مع مواطنه غييرمو غارسيا لوبيز الذي استفاد من انسحاب الياباني كي نيشيكوري الوصيف في مونتي كارلو.

يذكر ان نيشيكوري عاد الأسبوع الماضي إلى الملاعب بعد تعافيه من اصابة في معصم اليد.

وكسب لوبيز المجموعة الاولى 6-3 قبل أن يضطر نيشيكوري إلى الانسحاب مطلع الثانية بسبب الإصابة.

يذكر أن نادال يطمح لاحراز اللقب الـ 11 أيضاً في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى التي تقام من 27 ايار/مايو الى 10 حزيران/يونيو.

وتأهل البلغاري غريغور ديميتروف وتييم المصنفان ثانياً وثالثاً على التوالي إلى الدور ثمن النهائي بفوز الأول على الفرنسي جيل سيمون 6-2 و6-1، والثاني على الإسباني خاومي مونار 7-6 (10-8) و6-1.

وفي ثمن النهائي، يلعب ديميتروف مع التونسي مالك الجزيري، وتييم مع السلوفاكي جوزيف كوفاليك الفائز على الارجنتيني غيدو بيا 6-3 و6-3.

