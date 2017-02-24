سفيتولينا توجّه ضربة قاسية لأحلام كيربر

حرمت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة سابعة في البطولة الألمانية أنجيليك كيربر الأولى في المنافسات من فرصة استعادة صدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات في كرة المضرب بفوزها عليها الجمعة في نصف نهائي دورة دبي.

وفازت سفيتولينا على كيربر 6-3 و7-6 (7-3)، وستواجه في المباراة النهائية الدنماركية كارولين فوزنياكي الفائزة على اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا 6-3 و6-4.

وكانت كيربر (29 عاماً) بحاجة إلى الفوز باللقب لاستعادة صدارة التصنيف العالمي من الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس.

وانتزعت الألمانية صدارة التصنيف للمرّة الأولى في مسيرتها في الأشهر الأخيرة من العام الماضي من سيرينا بالذات، لكن الأميركية استردتها بعد تتويجها ببطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير الماضي في طريقها إلى الانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب في البطولات الكبرى (23 لقبًا مقابل 22 للألمانية الأخرى شتيفي غراف).

من جهتها، تسعى سفيتولينا (22 عامًا) إلى دخول نادي اللاعبات العشر الأوليات في التصنيف العالمي الجديد.

وفازت الأوكرانية بخمسة ألقاب في مسيرتها آخرها في دورة تايوان في كانون الثاني/يناير.

وفي المباراة الثانية، حجزت فوزنياكي، بطلة 2011 في دبي والمصنفة أولى في العالم سابقاً، بطاقتها إلى النهائي الثاني على التوالي بعد دورة الدوحة السبت الماضي وخسرت فيه أمام التشيكية كارولينا بليسكوفا.

وكانت الإيطالية سارا إيراني أحرزت لقب العام الماضي على حساب التشيكية بربورا ستريكوفا.