زفيريف إلى ربع النهائي بخمس مجموعات

وهي المرة الاولى التي يبلغ فيها الالماني الشاب (21 عاما) هذا الدور في بطولات الغراند سلام الاربع الكبرى، لكن بعد معاناة حيث احتاج لخوض خمس مجموعات لتخطي عقبة الروسي الواعد المصنف 38 عالميا في ثلاث ساعات ونصف الساعة.

وهي المرة الثالثة على التوالي التي يضطر فيها زفيريف لخوض خمس مجموعات بعد ان وجد نفسه في الدورين الثاني والثالث متخلفا ايضا بمجموعة مقابل اثنتين امام الصربي دوشان لايوفيتش ثم البوسني دامير دزومهور.

ويواجه زفيريف الذي يشكل احد العوائق الحقيقية امام الاسباني رافيل نادال المصنف اول عالميا واللقب الحادي عشر في رولان غاروس، في ربع النهائي الفائز من مباراة النمسوي دومينيك تييم الثامن والياباني كي نيشيكوري الحادي والعشرين.





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