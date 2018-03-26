وتلتقي ستيفنس في الدور المقبل مع الالمانية انجيليك كيربر العاشرة التي فازت على الصينية وانغ يافان بمجموعتين لواحدة 6-7 و7-6 و6-3.

وكانت موغوروتسا اللاعبة الاعلى تصنيفا الباقية في الدورة بعد خروج المصنفة اولى عالميا الرومانية سيمونا هاليب والدنماركية كارولاين فوزنياكي المصنفة ثانية.

كما تابعت الأميركية فينوس وليامس الثامنة تألقها وبلغت الدور الربع النهائي بفوزها على البريطانية جوهانا كونتا الحادية عشرة وحاملة اللقب ٥-٧ و٦-١ و٦-٢.

وخاضت وليامس التي ستبلغ الـ ٣٨ بعد ثلاثة أشهر، مباراة ماراتونية أخرى بعد مواجهة ساعتين و٥٦ دقيقية أمس مع الهولندية كيكي بيرتنز، للتفوق على البريطانية في ساعتين و٢٠ دقيقة.

وأخذت كونتا وقتاً مستقطعاً طبياً بعد المجموعة الثانية لمدة عشر دقائق حيث عالجت أسفل ظهرها، لكن أداءها بدا متأثرا بهذه الإصابة بعد عودتها حيث كثرت أخطاؤها وتباطأت حركتها.

في المقابل، واصلت التشيكية كارولاينا بليسكوفا المصنفة خامسة مشوارها بفوزها على منافستها الكازخاستانية زاريانا دياس 6-2 و2-1 ثم بانسحاب الاخيرة بداعي الاصابة.

كما تأهلت الأوكرانية ايلينا سفيتولينا الرابعة بفوزها على الأسترالية اشلي بارتي 7-5 و6-4.