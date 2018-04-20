دورة مونتي كارلو: نادال يسحق تييم ويبلغ نصف النهائي

وخلافا لما كان متوقعاً، لم تكن المباراة متقاربة المستوى وجاءت من طرف واحد، حسمها نادال بسهولة امام النمسوي الذي سبق له التغلب على نادال مرتين على ملاعب ترابية، بينهما مرة في الدور ثمن النهائي لمونتي كارلو عام 2016.

وسبق لتييم العائد من اصابة بالكاحل والذي تغلب الخميس على الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بلوغ نصف نهائي رولان غاروس مرتين. وفي 2017، كان الوحيد الذي هزم نادال على هذه الملاعب، وخسر أمامه ثلاث مرات.

ويتعين على المصنف اول نادال، حامل لقب 16 دورة كبرى، الحفاظ على لقبه ليبقى في صدارة التصنيف العالمي للاعبين امام السويسري روجيه فيدرر الذي فضل عدم المشاركة في الدورات التي تقام على الملاعب الترابية على غرار العام الماضي.

وقال الإسباني "أعتقد بأنني لعبت هنا بشكل رائع ... لقد كان يوما كبيرا بالنسبة لي، وكانت نتيجة جيدة جدا ضد منافس صعب للغاية".

وبات ابن مايوركا على بعد فوزين فقط من لقبه الـ 31 في دورات الماسترز.

وتابع "من الصعب ان العب بطريقة أفضل من اليوم. بصراحة، يجب ان أدرك ذلك، لكن هدفي هو ان أستريح وأن أستيقظ غدا بنفس الطاقة وان اذهب الى الملعب بنفس الذهنية، وان احاول اللعب بطريقة قريبة من التي قدمتها اليوم".

ويلتقي نادال في الدور المقبل البلغاري غريغور ديميتروف المصنف رابعا والذي تخطى البلجيكي دافيد غوفان السادس 6-4 و7-6 (7-5) في ساعة و45 دقيقة. واحرز ديميتروف (26 عاما) ثمانية القاب في مسيرته، بينها واحد على التراب (بوخارست 2014)، وخاض مباراة نهائية واحدة منذ مطلع السنة في روتردام.

ويبحث نادال (31 عاما) عن لقبه الحادي عشر والثالث تواليا في ثالث دورات الماسترز للألف نقطة هذا الموسم، والتي تشكل استعدادا مهما لبطولة رولان غاروس الفرنسية، ثالث البطولات الأربع الكبرى، والتي تقام في أواخر أيار/مايو المقبل على ملاعب ترابية أيضا.

وبعد غيابه لنحو شهرين بسبب إصابة في الورك، عاد نادال الى الملاعب قبل اسبوعين، وساهم في قيادة اسبانيا الى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ديفيس على حساب المانيا، متفوقا في الفردي على فيليب كولشرايبر وألكسندر زفيريف.

وخرج الكرواتي مارين سيليتش المصنف ثانيا من الدور ربع النهائي بخسارته امام الياباني كي نيشيكوري 4-6 و7-6 (7-1) و3-6.

وهي المرة الاولى التي يبلغ فيها نيشيكوري نصف نهائي احدى دورات الماسترز منذ تموز/يوليو 2016.

وعاد الياباني (28 عاما) للتو من اصابة في المعصم ابعدته نحو اربعة اشهر عن الملاعب.

يذكر ان نيشيكوري كان وصل الى المباراة النهائية بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، ثالثة بطولات الغراند سلام، عام 2014 وخسرها امام سيليتش بالذات.

ويلتقي نيشيكوري في نصف النهائي الألماني ألكسندر زفيريف الثالث أو الفرنسي ريشار غاسكيه.