وغاب فيدرر الذي احتفل الأسبوع الماضي بميلاده السابع والثلاثين، عن هذه الدورة لعامين على التوالي بسبب الإصابة كما لم يشارك في أي دورة منذ أن فقد لقبه في بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بخسارته في ربع النهائي أمام الجنوب إفريقي كيفن أندرسون في 11 تموز/يوليو.

ويلتقي السويسري في الدور الثالث الأرجنتيني ليوناردو ماير الذي أنهى مشوار الفرنسي لوكاس بوي السادس عشر والذي أقصى البريطاني أندي موراي في الدور الأول، بالفوز عليه 7-6 (9-7) و6-4.

واضطر النمساوي دومينيك تييم الثامن الى الانسحاب من مباراته الأولى في الدور الثاني وذلك بسبب المرض، علما بأنه خرج الأسبوع الماضي في تورونتو بعد مباراة واحدة فقط.

وحقق الأسترالي نيك كيريوس الذي خسر نهائي الموسم الماضي أمام البلغاري غريغور ديميتروف، 39 إرسالا ساحقا في طريقه للتأهل الى الدور الثاني بصعوبة بالغة على حساب الأميركي دينيس كولدا 6-7 (2-7) و7-5 و7-6 (11-9)، ليواجه الكرواتي بورنا كوريتش الفائز على الروسي دانيال مدفيديف 6-2 و6-3.

وبعد مشواره الرائع في تورونتو حين أصبح أول لاعب منذ 2014 يتمكن من إسقاط أربعة من المصنفين العشرة الأوائل في إحدى دورات الماسترز في طريقه الى النهائي، انتهى مشوار اليوناني ستيفانوس تسيتيسباس عند الدور الأول بخسارته أمام البلجيكي دافيد غوفان الحادي عشر 5-7 و3-6.

وكان الكندي ميلوش راونيتش أبرز المتأهلين الى الدور الثاني الثلاثاء بفوزه على الصربي دوشان لايوفيتش 6-3 و6-3.

