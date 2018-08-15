وتخلصت التشيكية كارولينا بليسكوفا التاسعة وبطلة 2016 من عقدتها أمام البولندية أنييشكا رادفانسكا وتأهلت الى الدور الثاني بتحقيق فوزها الأول على الأخيرة من أصل 8 مواجهات بينهما، وجاء بنتيجة 6-3 و6-3.

وفي أبرز النتائج الأخرى، تأهلت الى ثمن النهائي الأوكرانية ايلينا سفيتولينا الخامسة بفوزها على الروسية سفتلانا كوزنتسوفا 7-6 (7-1) و4-6 و6-4، والفرنسية كارولين غارسيا السادسة بفوزها على البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا بطلة 2013 بنتيجة 6-4 و7-5.

وكانت الإسبانية غاربيني موغورتسا توجت باللقب العام الماضي، وهي تبدأ حملتها كمصنفة سابعة من الدور الثاني حيث تتواجه مع الأوكرانية ليسيا تسورنكو.