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دوري أبطال أوروبا
تنس

دورة روما: نادال وسيليتش إلى نصف النهائي

4:08 دقيقة

تأهل الإسباني رافايل نادال والكرواتي مارين سيليتش إلى الدور نصف النهائي من دورة روما الايطالية الدولية لكرة المضرب.

في ربع نهائي الرجال، خسر نادال (31 عاما) المصنف أول في الدورة وثانيا في العالم، المجموعة الاولى 4-6 قبل ان يسيطر على مجريات المجموعتين التاليتين 6-1 و6-2.

وصرح نادال بعد الفوز "لم اعتد على اللعب في وقت مبكر. لكني سعيد جدا ببلوغي نصف النهائي انه فوز مهم جدا بالنسبة الي".

وكان نادال تغلب على فونييني في روما عام 2013 في اول مواجهة بينهما، وحقق اليوم فوزه الحادي عشر على الايطالي المصنف 21 في العالم في 14 مواجهة جمعت بينهما حتى الان والسادس على التوالي.

وبلغ "الماتادور" الاسباني دور الاربعة لأول مرة في أربع سنوات حيث سيواجه الفائز من لقاء الياباني كي نيشيكوري والصربي نوفاك ديوكوفيتش الحادي عشر.

بدوره، تغلب سيليتش الرابع على الاسباني بابلو كارينيو بوستنا العاشر 6-3 و6-3، وسيلاقي في الدور المقبل الالماني الكسندر زفيريف الثانمي وبطل العام الماضي او البلجيكي دافيد غوفان التاسع.

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