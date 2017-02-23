دورة دبي: كيربر تواجه سفيتولينا في نصف النهائي

وفازت كيربر المصنفة الثانية عالمياً على الكرواتية الشابة انا كونيوه 6-3 و6-2، لتلاقي في نصف النهائي سفيتولينا التي كانت تغلبت في وقت سابق على الأميركية لورن ديفيس 6-صفر و6-4.

وفي حين تسعى سفيتولينا (22 عاماً) إلى دخول نادي اللاعبات العشر الأوائل، تأمل كيربر (29 عاماً) في بلوغ النهائي المقرر السبت واحراز لقب الدورة، ما سيمكنها تالياً من استعادة المركز الأول من الأميركية المخضرمة فينوس وليامس.

وقالت كيربر التي أحرزت لقبين في البطولات الأربع الكبرى الموسم الماضي (أستراليا والولايات المتحدة)، "أنا سعيدة جداً من مباراتي اليوم. لم تكن سهلة على الاطلاق، لأنها كانت منافسة قوية وقد وضعت كل ثقلها. اضطررت للكفاح على كل كرة وبالطبع فان بلوغ الدور نصف النهائي أمر رائع".

واعتبرت أن نصف النهائي في مواجهة سفيتولينا سيكون "صعبا كذلك. علي أن أكون هجومية كما الأيام الأخيرة هنا".

وكانت سفيتولينا الفائزة بخمسة ألقاب في مسيرتها آخرها دورة تايوان في كانون الثاني/يناير، أعربت عن سعادتها لبلوغ نصف النهائي.

وقالت "تميزت بالروح القتالية وسارت الأمور بشكل جيد"، مضيفة ""كنت هادئة وايجابية اليوم، أنا فعلاً سعيدة بالعرض الذي قدمته".

وأوضحت "بالطبع توقعت (من منافستي) أن تغير شيئاً ما في أسلوبها بعد خسارتها المجموعة الأولى بنتيجة صفر-6 لكني في المقابل حاولت المحافظة على خطتي وعلى ايجابيتي ولم أفقد تركيزي".

وسيجمع نصف النهائي الثاني الدنماركية كارولين فوزنياكي المصنفة عاشرة واللاتفية اناستازيا سيفاستوفا.

وفازت سيفاستوفا على الصينية كيانغ وانغ 6-4 و7-5، وأقصت فوزنياكي الأميركية الشابة كاثرين بيليس (17 عاما) 6-3 و6-2.

وكانت بيليس حققت مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها على البولندية انييسكا رادفانسكا المصنفة رابعة في الدور السابق.

وقالت فوزنياكي "بدأت منافستي المباراة بقوة لأنه لم يكن لديها شيء تخسره"، مضيفة "بدأت أدخل اجواء المباراة تدريجيا بعد تخلفي 1-3 ولم أمنحها نقاطا سهلة بعدها".

وكانت الايطالية سارا ايراني أحرزت لقب العام الماضي على حساب التشيكية بربورا ستريكوفا.