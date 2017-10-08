دورة بكين: غارسيا تفاجىء هاليب في النهائي

وتفوقت غارسيا بنتيجة 6-4 و7-6 (7-3)، لتحقق اللاعبة البالغة 23 عاما لقبها الثاني بعد دورة ووهان الصينية التي أحرزتها السبت الماضي، وتتمكن للمرة الأولى في مسيرتها من دخول نادي اللاعبات العشر الأوليات، بحسب التصنيف الذي سيصدر الاثنين.

وحققت غارسيا تقدما لافتا في الأشهر الماضية. ومع لقبها الخامس في مسيرتها الاحترافية، ستحتل الاثنين المركز الثامن في تصنيف اللاعبات المحترفات، علما انها كانت في المركز التاسع والعشرين قبل بلوغها ربع نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني البطولات الأربع الكبرى، في أيار/مايو وحزيران/يونيو الماضيين.

وقالت غارسيا "لا يصدق، هذا هو الوصف الأدق! عشت أسبوعين جنونيين. كيف كان يمكنني ان أفكر لدى وصولي الى الصين، أنني سأحرز لقبين"، علما انها حققت الأحد فوزها الأول على هاليب.

