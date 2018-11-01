بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانيا الدور ربع النهائي لدورة باريس في كرة المضرب، آخر دوارت الماسترز للألف نقطة، وسيواجه الجمعة الكرواتي مارين سيليتش السابع عالميا، وذلك غداة ضمانه استعادة صدارة التصنيف العالمي للمرة الأولى منذ عامين.

وفي ثمن النهائي الخميس، استفاد ديوكوفيتش الساعي الى تعزيز رقمه القياسي في باريس بلقب خامس، من انسحاب خصمه البوسني دامير دزومهور (مصنف 52) بعدما أنهى المجموعة الأولى 6-1 وتقدم في الثانية 2-1. وبدا أن البوسني تعرض لإصابة جدية منعته من إكمال المباراة بعدما استدعى مرات عدة المسعف لعلاجه.

الا أن الأهم بالنسبة الى ديوكوفيتش، كان ضمانه استعادة صدارة التصنيف العالمي للمرة الأولى منذ 2016، نظرا لإعلان الإسباني رافايل نادال الأربعاء انسحابه من الدورة بسبب آلام في عضلات البطن.

ويأتي إنجاز ديوكوفيتش بعد عودته بقوة في الأشهر الماضية في أعقاب خضوعه لعملية جراحية طفيفة لمعالجة إصابة في المرفق. وتمكن الصربي من إحراز لقب بطولتين كبيرتين هذا العام، هما ويمبلدون الإنكليزية (تموز/يوليو) وفلاشينغ ميدوز الأميركية (أيلول/سبتمبر).

وعلق الصربي على عودته للصدارة في تصنيف الأسبوع المقبل، "نظرا لما اختبرته خلال العام الذي مضى، هذا إنجاز مذهل (...) أنا سعيد جدا جدا وفخور بذلك. قبل خمسة أشهر، كان الأمر قليل الاحتمال نظرا الى تصنيفي والطريقة التي كنت ألعب بها".

وكان الصربي مصنفا في المركز 22 في حزيران/يونيو الماضي.

واليوم، حقق ديوكوفيتش إنجازا شخصيا تمثل في الفوز بـ30 مجموعة على التوالي، متخطيا أفضل رقم له (29 مجموعة ويعود لعام 2015).

وشدد ديوكوفيتش على أنه لم يضمن بعد إنهاء الموسم في الصدارة، موضحا "لم ينته الموسم بعد. +رافا+ (نادال) يعاني مع الإصابات منذ فلاشينغ ميدوز، لكن السباق لا يزال قائما".

أضاف "(السويسري) روجيه (فيدرر) لا يزال في السباق. رافا في السباق. الأمر مرتبط بمن سيلعب في بطولة الماسترز في لندن" الختامية للموسم، والمقامة بين 11 تشرين الثاني/نوفمبر و18 منه.

في المقابل، خطا سيليتش خطوة إضافية نحو ضمان مشاركته في هذه البطولة الختامية لموسم المحترفين، والتي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في الموسم، وذلك بفوزه في الدور الثالث في باريس على البلغاري غريغور ديميتروف التاسع 7-6 (7-5) و6-4، بطل الماسترز العام الماضي.

وتأهل الى البطولة حتى الآن ديوكوفيتش ونادال، السويسري روجيه فيدرر الثالث، الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو الرابع، الألماني ألكسندر زفيريف الخامس والجنوب إفريقي كيفن اندرسون السادس.

وسيضمن سيليتش الذي يستعد لخوض نهائي كأس ديفيس مع منتخب بلاده ضد فرنسا (23 الى 25 تشرين الثاني/نوفمبر)، المشاركة في لندن في حال تغلب على ديوكوفيتش، علما أن كفة المواجهات المباشرة تميل بشكل كبير لصالح الصربي الفائز على سيليتش 15 مرة مقابل هزيمتين.

وقال الكرواتي المصنف خامسا في باريس "بت قريبا من لندن، لضمان موقعي حسابيا (...) المباراة المقبلة ضد نوفاك ستكون تحديا كبيرا".

- خاتشانوف يقصي ايسنر -

وانضم الروسي كارن خاتشانوف الى المتأهلين لربع النهائي، بفوزه على الأميركي جون ايسنر المصنف ثامنا في باريس، 6-4، 6-7 (9-11) و7-6 (10-8)، بعد مباراة مثيرة استمرت ساعتين و28 دقيقة، وأتيحت خلالها فرص عدة للاعبين لإنهاء المباراة.

وساد الترقب المباراة حتى الشوط الفاصل ("تاي برايك") في المجموعة الثالثة الحاسمة، وتمكن خاتشانوف من إنقاذ فرصتين لايسنر لحسم اللقاء، قبل أن يتمكن من الصمود وقلب الأمور لصالحه.

ويلتقي خاتشانوف في ربع النهائي الألماني ألكسندر زفيريف المصنف رابعا في باريس، والذي تغلب على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان الخامس عشر بسهولة 6-4 و6-2.

كما بلغ ربع النهائي الأميركي جاك سوك حامل اللقب والمصنف 16 هذا العام، بفوزه على التونسي مالك الجزيري 6-صفر و6-4.