وعزز العملاق الأرجنتيني انتصاراته المتتالية ورفعها إلى 13 بعد تتويجه في دورتي أكابولكو المكسيكية وإنديان ويلز الأميركية.

وقال دل بوترو: "أعتقد بأنني ألعب بطريقة جيدة في الوقت الحالي، ولكن يمكنني اللعب بشكل أفضل مما أقدمه. المشكلة هي أن جسدي بدأ يتأثر بهذه المباريات المتتالية التي ألعبها".

ويلتقي دل بوترو في ثمن النهائي مع الصربي فيليب كرايينوفيتش الذي تغلب على الفرنسي بنوا بير 6-3 و6-3.

وكان الفرنسي أخرج الصربي نوفاك دجوكوفيتش من الدور الثاني يوم الجمعة الماضي.

وحجز الكرواتي مارين سيليتش الثاني في البطولة بطاقته إلى ثمن النهائي بعد فوزه الصعب على الكندي فاسيل بوسبيسيل 7-5 و7-6 (7-4).

واعترف سيليتش بصعوبة تأهله، وقال: "تنفست الصعداء الآن. كانت مباراة صعبة جداً وأنا سعيد بحجز بطاقتي للدور المقبل".

ولن تكون مهمة سيليتش الذي بات على رأس المصنفين في الدورة بعد خروج السويسري روجيه فيدرر الأول وحامل اللقب من الدور الثالث السبت بخسارته أمام الأسترالي ثاناسي كوكيناكيس، حيث سيلاقي الأميركي جون إيسنر والفائز على الروسي ميخائيل يوجني 6-4 و6-3.

وخرج البلغاري غريغور ديميتروف والأرجنتيني دييغو شفارتسمان من الدور الثالث بخسارة الأول أمام الفرنسي جيريمي شاردي 4-6 و4-6، والثاني أمام الكندي ميلوش راونيتش العشرين 6-7 (5-7) و3-6.

وفي الدور المقبل، يلعب شاردي مع راونيتش.

وبلغ الكوري الجنوبي تشونغ هيون الدور الرابع أيضاً بفوزه السهل على الأميركي مايكل موه 6-1 و6-1، ليواجه البرتغالي جواو سوزا الفائز على الأميركي الآخر جاريد دونالدسون 1-6 و6-3 و6-4.