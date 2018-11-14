في الجولة الثانية من مجموعة (النجم البرازيلي السابق غوستافو) غوغا كويرتن، لم يواجه دجوكوفيتش (31 عاماً) الساعي إلى معادلة الرقم القياسي للسويسري روجيه فيدرر في عدد الألقاب (6 ألقاب)، أي صعوبة في تحقيق الفوز على الألماني.

وأسفرت الجولة الأولى الإثنين عن فوز دجوكوفيتش على الأميركي العملاق جون إيسنر (2,08 م) بينما جدد الألماني ألكسندر زفيريف تفوقه على الكرواتي مارين سيليتش، السابع عالمياً، 7-6 (7-5) و7-6 (7-1).

وفي مباراة أخرى، فاز الكرواتي مارين سيليتش على الأميركي جون إيسنر 6-7 (2-7) و6-3 و6-4.

ويلتقي دجوكوفيتش مع سيليتش في الجولة الثالثة الجمعة، فيما يلعب زفيريف مع إيسنر.

وتوج دجوكوفيتش بألقابه الخمسة في بطولة الماسترز أعوام 2008 و2012 و2013 و2014 و2015، وحل وصيفًا في 2016.

وراكم دجوكوفيتش نجاحات عدة في الأشهر الخمسة الأخيرة توجها بلقبين في إثنتين من البطولات الأربع الكبرى في ويمبلدون الإنكليزية وفلاشينغ ميدوز الأميركية، وفوزه بلقب سادس في البطولة على ضفاف نهر التايمز سيكون تتويجاً لنهاية موسم مثالية.