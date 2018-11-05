استعاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش الإثنين صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين في كرة المضرب من الإسباني رافايل نادال، على رغم خسارته الأحد نهائي دورة باريس للماسترز أمام الروسي كارن خاتشانوف الذي بات على أبواب نادي العشرة الأوائل بعد إحرازه اللقب الأهم في مسيرته في العاصمة الفرنسية.

وهي المرة الأولى التي يعتلي فيها النجم الصربي صدارة التصنيف العالمي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016، في حين تراجع نادال الى المركز الثاني وبقي السويسري روجيه فيدرر الذي خسر أمام ديوكوفيتش في نصف نهائي باريس، في المركز الثالث.

وكان الصربي (31 عاما) قد ضمن منذ الأسبوع الماضي العودة الى الصدارة نظرا لانسحاب نادال من دورة باريس بسبب الإصابة، قبل خوضه مباراته الأولى فيها.

واحتل ديوكوفيتش الصدارة للمرة الأخيرة في التصنيف الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2016، وحقق تقدما مذهلا في الأشهر الماضية بعد احتلاله المركز 22 في حزيران/يونيو.

أما التقدم الأبرز في التصنيف فكان لخاتشانوف (22 عاما) الذي بات في المركز الحادي عشر، على بعد 320 نقطة من الأميركي جون إيسنر العاشر. وكان الروسي في المركز 18 بداية الأسبوع الماضي، علما أنه بدأ هذا العام في المركز 45 فقط، قبل أن يتقدم بشكل لافت بإحرازه ثلاثة ألقاب هي مرسيليا الفرنسية وموسكو، ودورة باريس للماسترز.

وضرب خاتشانوف بقوة في باريس وأقصى أربعة لاعبين من المصنفين العشرة الأوائل عالميا. فإضافة الى فوزه على ديوكوفيتش، تخطى في نصف النهائي النمسوي دومينيك تييم (الثامن عالميا)، والألماني ألكسندر زفيريف الخامس في ربع النهائي، وايسنر في الدور ثمن النهائي.

كما تقدم الياباني كي نيشيكوري الى المركز التاسع عالميا بعد بلوغه نصف نهائي دورة باريس وخسارته أمام فيدرر، بينما تراجع البلغاري غريغور ديميتروف تسعة مراكز ليصبح في المركز التاسع عشر.