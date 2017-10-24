باتت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة ثالثة أولى المتأهلات إلى الدور نصف النهائي لبطولة الماسترز التي تتنافس فيها أفضل ثماني لاعبات كرة مضرب في العالم، المقامة في سنغافورة بفوزها السهل على الإسبانية غاربين موغوروزا الثانية 6-2 و6-2 الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة البيضاء.

وهو الفوز الثاني على التوالي للواعدة بليسكوفا (20 عاماً) بعد الأول بالنتيجة ذاتها على الأميركية المخضرمة فينوس وليامس الخامسة الأحد، وضمنت بالتالي بطاقتها إلى دور الأربعة بغض النظر عن نتيجة مباراتها الأخيرة الخميس أمام اللاتفية يلينا أوستابنكو السابعة الذي خرجت خالية الوفاض بتلقيها الخسارة الثانية على التوالي عندما سقطت أمام فينوس 5-7 و7-6 (7-3) و5-7 اليوم أيضا.

وخاضت أوستابنكو غمار هذه البطولة للمرة الأولى بعدما فاجأت العالم هذا الموسم بإحرازها لقب رولان غاروس.

ونجحت بليسكوفا في تحقيق ما فشلت فيه العام الماضي في مشاركتها الأولى في بطولة الماسترز عندما خرجت من الدور الأول بخسارتين أمام رادفانسكا والروسية سفتلانا كوزنتسوفا وفوز على موغوروزا بالذات.

في المقابل، منيت موغوروزا، بطلة رولان غاروس 2016 وويمبلدون 2017، بخسارتها الأولى بعد فوزها على أوستابنكو في الجولة الاولى، وبات تأهلها يتوقف على حسم المباراة الأخيرة أمام فينوس والأمر ذاته بالنسبة للأخيرة.

وتشارك موغوروزا في الماسترز للمرة الثالثة تواليا بعد بلوغها دور الأربعة عام 2015 عندما خرجت على يد البولندية أنييسكا رادفانسكا و2016 عندما ودعت من الدور الأول.

واحتاجت العملاقة بليسكوفا التي بلغت دور الأربعة في رولان غاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى هذا العام، إلى 63 دقيقة فقط للفوز على موغوروزا للمرة السابعة في 9 مباريات جمعت بينهما حتى الآن والرابعة هذا الموسم مقابل خسارتين بينهما واحدة هذا العام.

وثأرت بليسكوفا لخسارتها آمام موغوروزا في نصف نهائي دورة سينسيناتي، بعدما كانت تغلبت على الإسبانية في الدور الأول لكأس الاتحاد ثم ربع نهائي دورة إنديان ويلز.

وكسرت بليسكوفا ارسال موغورزا في الشوطين الثاني والثامن لتنهي المجموعة الأولى في صالحها بسهولة 6-2 في 28 دقيقة.

وانهارت موغوروزا بشكل رهيب في المجموعة الثانية وتخلفت صفر-5 قبل أن تكسب شوطين متتاليين مقلصة الفارق إلى 2-5، لكن سرعان ما استعادت التشيكية توازنها وكسبت الشوط الثامن لتنهي المجموعة في صالحها 6-2 في 35 دقيقة.

فينوس تحيي آمالها بعد مباراة ماراتونية

وأحيت فينوس آمالها بفوزها الصعب على أوستابنكو 7-5 و6-7 (3-7) و7-5 في مباراة ماراتونية استغرقت 3 ساعات و14 دقيقة.

وهو الفوز الأول لفينوس (37 عاماً) في النسخة الحالية بعد خسارتها المباراة الأولى أمام التشيكية كارولينا بليسكوفا الثالثة الأحد، فأبقت على حظوظها قائمة في التأهل إلى الدور نصف النهائي حيث تحتاج إلى الفوز على موغوروزا الخميس.

وعانت كلتا اللاعبتين في الارسال فخسرته الأميركية 9 مرات واللاتفية 11 مرة، وكان أبرزها في المجموعة الثالثة الحاسمة التي تبادلت فيها اللاعبتان كسر الارسال في الأشواط من الثاني إلى الثامن، قبل أن تكسره وليامس للمرة الرابعة في الشوط الحادي عشر وتكسب الثاني عشر منهية المباراة في صالحها.

وهو الفوز الثاني لفينوس على أوستابنكو في مباراتين جمعتا بينهما حتى الآن بعد الأول هذا العام أيضاً في الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى.

وبدت معاناة اللاعبتين مع الارسال منذ المجموعة الاولى حيث فقدته اوستابنكو 4 مرات مقابل 3 لفينوس التي حسمتها في صالحها 7-5.

وتقاسمت اللاعبتان كسر الارسال في المجموعة الثانية بمعدل 3 لكل منهما ففرض التعادل نفسه 6-6 واحتكمتا إلى شوط فاصل حسمته اللاتفية في صالحها 7-3 وبالتالي المجموعة 7-6 مدركة التعادل وفارضة مجموعة ثالثة حاسمة.

وبلغت الاثارة ذروتها في المجموعة الحاسمة، وبكرت فينوس بكسر ارسال أوستابنكو في الشوط الثالث لتتقدم 2-1، لكن اللاتفية ردت التحية مباشرة مدركة التعادل 2-2، واستمر تبادل كسر الارسال في الاشواط الأربعة التالية 4-4.

وعادت الاميركية وكسرت ارسال اللاتفية في الشوط الحادي عشر وتقدمت 6-5 قبل أن تكسب الشوط الثاني عشر وتنهي المجموعة في صالحها 7-5 في 3 ساعات و14 دقيقة.

وتشارك فينوس وليامس في بطولة الماسترز للمرة الخامسة في مسيرتها الاحترافية والأولى منذ عام 2009 عندما خسرت النهائي أمام شقيقتها سيرينا.

وخرجت فينوس من دور الأربعة في مشاركتيها الأوليين عام 1999 على يد السويسرية مارتينا هينغيس و2002 على يد البلجيكية كيم كلايسترز، قبل أن تتوج باللقب في مشاركتها الثالثة عام 2008 على حساب الروسية فيرا زفوناريفا.