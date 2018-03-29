وحققت ابنة الرابعة والعشرين اكبر فوز في مسيرتها التي لم تتغلب فيها قبل الاربعاء على اي لاعبة من العشرين الاوليات في العالم.

وخاضت كولينز التي احتلت المركز 167 عالميا في نهاية 2017، التصفيات التمهيدية، اي اكثر بثلاث مباريات من وليامس (37 عاما) لكنها لم تترك لها اية فرصة.

وقالت وليامس المتوجة ثلاث مرات بلقب الدورة والتي انقذت ثلاث كرات لحسم مواجهتها في الدور الثالث مع الهولندية كيكي يبرتنز "لم أقدم افضل مستوياتي الليلة، لكنها سيطرت على كل الكرات. لعبت جيدا جدا، خاطرت وحصلت على المكافأة".

بدورها، قالت كولينز "أول مرة رأيت فينوس وليامس في غرف الملابس كدت أبكي. كانت لاعبتي المفضلة لذا يصعب علي التأقلم مع هذا الامر".

وتابعت "كل الاميركيات الشابات ينظرن الى سيرينا وفينوس. يمكنني الربط مع بداياتهما. لم أحضر من عائلة ثرية، ولم ابدأ اللعبة في طفولتي في ناد رياضي.. اللعب على ملاعب عامة أعطاني وجهة نظر مختلفة، يجعلك تنمو وتكتسب النضج في سن صغيرة".

وفي اول نصف نهائي لها ضمن دورات المحترفات، ستلتقي اللاتفية ايلينا اوستابنكو المصنفة خامسة والفائزة على الاوكرانية ايلينا سفيتولينا الرابعة 7-6 (7-3) و7-6 (7-5).

ونجحت حاملة لقب بطولة فرنسا المفتوحة في حسم شوطين فاصلين في مباراة شكلت إعادة لدور الـ16 من بطولة ويمبلدون.

وقالت اوستابنكو التي ضربت 44 كرة فائزة "عرفت انه يجب ان اكون عدوانية، وعندما حصلت على الفرصة اقتنصتها".

اما سفيتولينا التي فازت بثلاثة القاب هذه السنة، فأقرت بافضلية خصمتها "قدمت مباراة رائعة. كانت افضل مني بكثير".

وعن مواجهة اوستابنكو (20 عاما)، قالت كولينز "قابلتها في ملاعب الناشئات منذ زمن بعيد على ارض ترابية وفزت عليها، الان وقد كبرنا انا متحمسة لمواجهتها مجددا".

وفي نصف النهائي الثاني تلعب البيلاروسية فيكتوريا ازارنكا المصنفة اولى عالميا سابقا مع الاميركية سلون ستيفنس الثالثة عشرة وبطلة الولايات المتحدة العام الماضي.