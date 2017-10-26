وفي مباراة حاسمة ضمن المجموعة البيضاء، فازت وليامس المصنفة خامسة على موغوروتسا الثانية 7-5 و6-4، لتلحق بالتشيكية كارولينا بليسكوفا الثالثة التي كانت حجزت بطاقتها الأربعاء.

وخسرت بليسكوفا الخميس أمام اللاتفة يلينا أوستابنكو السابعة وحاملة لقب بطولة رولان غاروس الفرنسية، 3-6 و1-6 في مباراة هامشية.

ويأتي تأهل الأميركية إلى نصف النهائي بعد معاناة، إذ خسرت مباراتها الأولى أمام بليسكوفا 2-6 و2-6، ثم احتاجت إلى ثلاث مجموعات لتتغلب على أوستابنكو 7-5 و6-7 (3-7) و7-5.

وكانت النتيجة متقاربة جداً في مباراة الخميس بين وليامس المصنفة أولى عالمياً سابقاً، وموغوروتسا حاملة لقب بطولة ويمبلدون الانكليزية، إلى أن حسمت الأميركية النقاط الهامة في طريقها إلى نصف النهائي، سعياً إلى احراز لقبها الثاني في البطولة بعد 2008.

ووليامس هي الوحيدة من المشاركات في البطولة الحالية التي توجت بلقب بطولة الماسترز الختامية للموسم.

وفشلت موغوروتسا التي تصدرت التصنيف العالمي قبل أسابيع، في مواصلة مشوارها في البطولة، على رغم أنها أنقذت فرصتين لوليامس لحسم المجموعة الأولى، قبل أن تتفوق الأميركية بنتيجة 7-5.

وفي المباراة الثانية، حققت أوستابنكو فوزاً معنوياً على بليسكوفا، هو الأول لها في هذه البطولة التي تشارك فيها للمرة الأولى.

وحققت أوستابنكو (20 عاماً) مفاجأة كبيرة في حزيران/يونيو الماضي، عندما أحرزت لقب رولان غاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، بفوزها في النهائي على الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى عالمياً حالياً.

إلا أن فوز أوستابنكو في مباراة الخميس لم يكن مؤثراً، اذ أن خروجها حسم منذ خسارتها أمام وليامس في الجولة الثانية. وكانت هذه الخسارة الثانية للاتفية في البطولة بعد الأولى أمام موغوروتسا.

واحتاجت اوستابنكو إلى 66 دقيقة لتحقيق فوزها الأول في 3 مواجهات أمام بليسكوفا وردت الاعتبار لخسارتيها أمامها في الدور الثاني من دورة سينسيناتي الأميركية العام الماضي وبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات المفتوحة لهذا الموسم.

وفي المجموعة الحمراء، ضمنت الدنماركية كارولين فوزنياكي السادسة تأهلها إلى دور الأربعة بعد فوزين متتاليين على الأوكرانية يلينا سفيتولينا الرابعة وهاليب.

وتنحصر البطاقة الثانية منطقياً بين هاليب والفرنسية كارولين غارسيا، حيث تلتقي الجمعة الأولى مع سفيتولينا التي منيت بخسارتين متتاليتين، والثانية مع فوزنياكي.

