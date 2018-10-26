وانضمت برتنز في المربع الأخير إلى الأوكرانية إيلينا سفيتولينا السابعة والتشيكية كارولينا بليسكوفا الثامنة.

وكانت برتنز، المشاركة في البطولة بعد انسحاب الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى عالميا بسبب الإصابة، فازت في مباراتها الأولى على كيربر قبل أن تخسر أمام ستيفنز في الثانية ضمن المجموعة الحمراء.

وقالت برتنز بعد المباراة "ليس جميلا أبدا الفوز بهذه الطريقة، وآمل أن تتحسن (أوساكا) في وقت قريب".

وتنحصر البطاقة الرابعة بين الأميركية سلون ستيفنز السادسة والألمانية أنجليك كيربر الثانية اللتين تلتقيان في وقت لاحق.