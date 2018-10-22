خسرت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة رابعة عالمياً مباراتها الأولى في بطولة الماسترز الختامية للاعبات التنس المحترفات في سنغافورة، بسقوطها أمام الأميركية سلون ستيفنز السادسة عالمياً 5-7 و6-4 و1-6 الاثنين في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الحمراء.

وهو الفوز الثاني لستيفنز (25 عاماً) على أوساكا (21 عاماً) في مواجهتين جمعتا بينهما حتى الآن. واحتاجت ستيفنز إلى ساعتين و24 دقيقة لإلحاق الخسارة الأولى بأوساكا في أول مشاركة لها في بطولة الماسترز التي تجمع الثماني الأفضل في العالم، والتي جاءت بفضل تتويجها بلقب بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى، في أيلول/سبتمبر الماضي.

من جهتها، تشارك ستيفنز للمرة الأولى في بطولة الماسترز، وهي كانت بلغت نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني بطولات الغراند سلام، في حزيران/ينويو الماضي، وتوجت بفلاشينغ ميدوز الأميركية العام الماضي.

وكانت الدنماركية كارولاين فوزنياكي الثانية وحاملة اللقب خسرت أمام التشيكية كارولينا بليسكوفا 2-6 و4-6، وفازت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا على التشيكية بترا كفيتوفا 6-3 و6-3 الأحد في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة البيضاء.

وبموجب نظام البطولة تتأهل لاعبتان عن كل مجموعة لخوض نصف النهائي، على أن تقام المباراة النهائية في 28 تشرين الأول/أكتوبر.

وفي مباراة ثانية من المجموعة نفسها، قلبت الهولندية كيكي بيرتنز المصنفة ثامنة في البطولة، الطاولة على الألمانية أنجيليك كيربر الأولى وتغلبت عليها 1-6 و6-3 و6-4.

وحققت بيرتنز فوزها الأول في مشاركتها الأولى.

وحسمت كيربر المجموعة الأولى بسهولة 6-1، وتقدمت 2-1 في الثانية بيد أن الهولندية نجحت في كسر إرسالها في الشوط الثامن لتتقدم 5-3 ثم حسمتها لصالحها 6-3 مدركة التعادل وفارضة مجموعة ثالثة حاسمة.

وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في الأشواط التسع الأولى وتقدمت الهولندية 5-4 قبل أن تكسب الشوط العاشر 6-4 وبالتالي المباراة.

وهو الفوز الثاني للهولندية في 4 مواجهات ضد كيربر. وتبادلت اللاعبتان الفوز عام 2016 حيث حسمت الألمانية المواجهة الأولى في الدور الثالث لدورة ميامي الأميركية، وردت الهولندية في الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة، قبل أن ترد كيربر التحية في الدور الثالث من البطولة ذاتها هذه السنة.