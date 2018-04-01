ايسنير يفوز بلقب ميامي

وهو اللقب الاول لايسنر في رابع نهائي في دورات الماسترز للالف نقطة بعدما خسر 3 مرات في انديان ويلز الاميركية 2012 امام السويسري روجيه فيدرر، وفي سينسيناتي الاميركية 2013 امام الاسباني رافايل نادال، وباريس 2016 امام البريطاني اندي موراي.

وتوج العملاق الاميركي (2,08 م) عروضه الرائعة في ميامي بعدما عانى الامرين في بداية الموسم وودع مبكرا دورة انديان ويلز قبل اسبوعين، فنجح الاحد في قلب تخلفه في المجموعة الاولى الى فوز مستحق بفضل ارسالاته القوية.

واحتاج ايسنر (32 عاما) الى ساعتين و29 دقيقة للتخلص من عقبة الالماني الشاب (20 عاما) وحرمانه من اللقب الثالث في دورات الماسترز بعد كندا وروما العام الماضي والسابع في مسيرته الاحترافية.

وهو الفوز الاول لايسنر على زفيريف في 4 مواجهات جمعت بينهما حتى الان، علما بان المواجهات الثلاث الاولى كانت جميعها في دورات الالف نقطة، فخسر امامه في الدور الاول لدورة شنغهاي عام 2016 ودور الـ 32 في دورة ميامي بالذات العام الماضي، ونصف نهائي دورة روما العام الماضي ايضا.

وهو اللقب الثالث عشر لايسنر الذي ضمن دخول نادي العشر الاوائل غدا الاثنين بعد اطاحته بالأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو في دور الاربعة ووضع حدا لسلسلة من 15 فوزا متتاليا للأرجنتيني.

وقال ايسنر الذي سيرتقي الى المركز التاسع في التصنيف العالمي: "لم أكن أتوقع ما حدث. لقد جئت إلى هذه البطولة وفي جعبتي فوز واحد في دورات رابطة اللاعبين المحترفين وكنت ألعب بشكل سيء للغاية".

وأضاف: "إنه حلم، لقد فزت بالمباراتين الأولى والثانية بعد ثلاث مجموعات، وبعد ذلك سارت الامور على أفضل حال".

وتابع: "كنت منهكا في نهاية المجموعة الاولى وبداية الثانية، لكنني التقطت انفاسي بعد ذلك ولا أعرف كيف".

وبات ايسنر اول اميركي يتوج بلقب الدورة منذ اندي روديك عام 2010.

