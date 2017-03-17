انجاز استثنائي لفيسنينا وملادينوفيتش في إنديان ويلز

وعلى الرغم من فارق السن بينهما، فيسنينا (30 عاماً) وملادينوفيتش (23 عاماً) فهناك العديد من النقاط المشتركة بين اللاعبتين بدءاً من بلوغهما دور الأربعة لإحدى دورات الماسترز للمرة الأولى.

وحققت اللاعبتان اللتان كانت أفضل نتائجهما حتى الآن في منافسات الزوجي (16 لقبًا لفيسنينا في 28 مباراة نهائية، و17 لقباً لملادينوفيتش في 29 مباراة نهائية)، إنجازهما على حساب لاعبتين مصنفتين سابقاً في المركز الأول عالمياً، ففازت الروسية على الأميركية فينوس وليامس الثانية عشرة، في البطولة، 6-2 و4-6 و6-3، والفرنسية على الدنماركية كارولين فوزنياكي الثالثة عشرة، في البطولة، 3-6 و7-6 (7-4) و6-2.

وتتفوق فيسنينا على ملادينوفيتش في المواجهات المباشرة بينهما حيث التقتا مرتين وفازت الروسية في دورة إستوريل عام 2014 وأوكلاند النيوزيلندية عام 2015.

وتسعى ملادينوفيتش إلى اللقب الثاني في مسيرتها الاحترافية بعد الأول في دورة سان بطرسبورغ الروسية في 30 كانون الثاني/يناير الماضي، وفيسنينا إلى اللقب الثالث بعد لقبيها عام 2013 في دورتي هوبارت الأسترالية وإيستبورن البريطانية.