على الرغم من أن جيرارد بيكيه نجم نادي برشلونة بالتأكيد ليس شخصاً محبباً في مدينة مدريد، لكنه صديق للوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو نجما ريال مدريد، على الأقل هذا ما ظهر في لقطات لهم أخذت من مباراة الماتادور الإسباني نادال ضد النمساوي دومينيك تييم.

وخاض برشلونة وريال مدريد كلاسيكو انتهى بالتعادل 2-2 ووصف بالعنيف الأسبوع الماضي، رغم أنه غير مؤثر على لقب الليغا الذي حسمه برشلونة هذا الموسم لمصلحته.

وبعد الصراعات الفردية والجماعية في المباراة، سيطرت صور العناق والتحيات المتبادلة على الأجواء مع صافرة النهاية، كما هو معروف بالتحديد في إسبانيا، لأن عدداً من لاعبي برشلونة وريال مدريد يلتقون في منتخب لاروخا.

ولطالما استفز بيكيه جماهير ريال مدريد ولاعبيه في مناسبات عديدة، وظهر في الكلاسيكو نقاشه الساخن مع ناتشو قبل بداية الشوط الثاني من اللقاء، ولكنه مدافع البرسا يُثبت دائماً وبعديد من الطرق العلنية، أنه صديق جيد لأغلب لاعبي الفريق الملكي خصوصاً رفاقه في المنتخب.

ولم يأتِ الدعم "الكروي" بالمنفعة لنادال لأنه خسر لقبه والمركز الأول في التصنيف بعد هذا اللقاء.