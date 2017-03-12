إنديان ويلز: فوز صعب لفينوس يضعها في الدور الثالث

وخسرت وليامس التي تعاني من إصابة في ذراعها اليمنى المجموعة الأولى في 20 دقيقة، ثم تخلفت 1-3 في المجموعة الثانية وكانت في طريقها لتوديع البطولة مبكراً.

بيد أنها كافحت كثيراً وكسرت ارسال منافستها مرتين لتتقدم عليها 5-4. لكن يانكوفيتش اللاعبة المصنفة أولى عالميا سابقاً ردت التحية وادركت التعادل 5-5 قبل أن تنقذ وليامس ثلاث كرات في الشوط الثاني عشر لتفرض مجموعة فاصلة حسمتها في مصلحتها بسهولة.

وقالت وليامس الفائزة بسبعة ألقاب كبيرة في الغراند سلام "بطبيعة الحال لم اتمكن من القيام بما كنت أريد القيام به. احتجت الى بعض الوقت لإيجاد ايقاعي في المباراة".

وتلتقي فينوس في الدور المقبل مع التشيكية لوسي سافاروفا الفائزة على الأميركية كوكو فانديفيغه 4-6 و6-4 و6-1.

وحققت الألمانية انجيليك كيربر المصنفة ثانية فوزاً سهلاً للغاية على مواطنتها اندريا بيتكوفا 6-2 و6-1.

ونجحت كيربر الذي ستستعيد المركز الأوّل في تصنيف اللاعبات المحترفات بغض النظر عن نتائجها في هذه البطولة وذلك لانسحاب الأميركية سيرينا وليامس بداعي الاصابة، في وضع حد لخروجها عند الحاجز الأوّل في السنوات الأخيرة.

وتلتقي كيربر في مباراتها المقبلة مع الفرنسية بولين بارمانتيه التي تفوقت على الكازاخستانية يوليا بوتينستيفا 6-2 و6-3.

وفي المباريات الأخرى، فازت الأميركية ماديسون كيز على الكولومبية ماريانا دوكي 6-1 و7-5، واليابانية ناومي اوساكا على الصينية شواي زهانغ 6-4 و6-2، والتشيكية كاترينا سينياكوفا على الاسبانية كارلا سواريز 6-3 و7-5، والدنماركية كارولين فوزنياكي على البولندية ماغدا لينيت 6-3 و6-0.

وفازت أيضاً الألمانية جوليا جورج على الاسترالية سامنتا ستوسور 4-6 و6-4 و6-4، والرومانية سيمونا هليب على الكرواتية دونا فيكيتش 6-4 و6-1، والروسية ايلينا فيسنينا على الأميركية شيلبي روجرز 6-4 و7-5.