آنا إيفانوفيتش تعتزل كرة المضرب

ونشرت اللاعبة البالغة من العمر 29 عاماً خبر اعتزالها من خلال فيديو مصور على فيسبوك، وذلك بعد أن أعلنت يوم أمس الثلاثاء أنها سذيع خبراً هاماً يوم الأربعاء.

وتصدرت إيفانوفيتش تصنيف لاعبات كرة المضرب المحترفات لمدة 12 أسبوعاً عام 2008، هو العام الذي شهد فوزها اليتيم في إحدى البطولات الكبرى وذلك حين توجت ببطولة فرنسا المفتوحة.

لكن اللاعبة الصربية عاشت موسماً صعباً في 2016، إذ انحدر تصنيفها إلى المركز 63 عالمياً، ما أثار الكثير من التكهنات حول مستقبلها.

وقالت إيفانوفيتش "لقد قررت إنهاء مسيرتي كلاعبة محترفة في كرة المضرب. إنه قرار صعب".

وعزت إيفانوفيتش التي تزوجت من قائد منتخب ألمانيا لكرة القدم السابق باستيان شفاينشتايغر في 12 تموز/يوليو الماضي، الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار لمشاكل بدنية تمنعها من اللعب في أفضل مستوى.

وبدأت إيفانوفيتش مسيرتها الاحترافية عام 2003، وتوجت بطلة لرولان غاروس الفرنسية، ثاني البطولات الاربع الكبرى، عام 2008 في سن العشرين، وأحرزت 15 لقباً.

واضافت "بلغت مستويات لم أكن أحلم بالوصول اليها. بدأت أحلم بكرة المضرب عندما كان عمري خمس سنوات من خلال مشاهدتي لـ(لأميركية من أصل تشيكي) مونيكا سيليش على شاشة التلفزيون".

وتابعت "أحرزت 15 لقباً،وبلغت النهائي 3 مرات في البطولات الكبرى، ومرة واحدة في مسابقة كأس الاتحاد، ولعبت عدداً لا بأس من المباريات التي تبقى في الذاكرة".

وشددت إيفانوفيتش التي أحرزت آخر ألقابها عام 2014، على أن "بلوغ القمة في أي رياضة احترافية يتطلب لياقة بدنية عالية".

وختمت "الجميع يعرف أن مستواي قد تدنى بسبب الاصابات، ولا أستطيع اللعب إلا إذا كنت في كامل لياقتي. هذا الأمر غير متوفر الآن لذا اعتبر أن الوقت حان للانصراف إلى أمور أخرى".



