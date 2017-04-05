YOURZONE- ميامي تبتسم لجوهانا كونتا

مقال من كاتب YOUR-ZONE أحمد زياد

ترعرعت كونتا في أستراليا وهناك لمست المضرب لأول مرة وداعبت الساحرة الصفراء، أمر ليس بالغريب فبلاد الكنغر أنجبت عظماء اللعبة النبيلة .

في ربيعها ال ٢٥ كانت جوهانا على موعد مع التاريخ حين نجحت في بلوغ النهائي أمام الأولى على العالم سابقا كارولين فوزنياكي من الدانمارك ، فوزنياكي التي تعتبر من أبرز لاعببات الساحرةالصفراء وإن كان مستواها قد تراجع قليلاً، هي الٱن في الرتبة ١٤ لمحترفات التنس مع إمكانية تقدم في السبورة بسبب خوضها نهائي ميامي.

بالنسبة لكونتا السابعة حالياً في ترتيب المحترفات بسبب تحقيقها لقب النهائي، فلقب ميامي هو الثاني لها هذا الموسم بعد لقب سيدني في يناير الماضي وستانفورد ٢٠١٦ ، دليل قاطع على التحسن الكبير في الأداء الذي أظهرته النجمة البريطانية الواعدة.

في الطريق لنهائي ميامي أزاحت كونتا من طريقها لاعبات من العيار الثقيل ، فينوس ويليامس 10 على العالم وسيمونا هاليب الخامسة في ترتيب المحترفات.

قصة صعود نجم كونتا كانت خلال هذا الموسم واضحة المعالم ، نصف نهائي شنزن، لقب سيدني، ربع نهائي أوستراليا المفتوحة ، ثم لقب ميامي الحالي.

أمام فوزنياكي حسمت كونتا الأمر خلال ساعة واحدة و٣٥ د، ويبدو أن فوز جوهانا على فوزنياكي في ميلبورن قد أرخى بظلاله على نهائي ميامي ، فالبريطانية تعرف جيدا من أين تؤكل كتف فيزنياكي من خلال ضربات سريعة فنجحت في اللعبة التاسعة في تحقيق بريك بعد خطأ مزدوج للبطلة الدنماركية ، بريك كان عنوانه مجموعة أولى لصالح جوهانا ٦ـ٣.

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