وفاة موريا أسطورة التنس الأرجنتيني

وكان موريا لاعباً كبيراً، قبل أن يصبح رئيساً لاتحاد الأرجنتين للتنس خلال خمس دورات حتى العام 2010، عندما عين رئيساً شرفياً لنفس الاتحاد.

وتقلد اللاعب الراحل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للتنس في الفترة ما بين عامي 1977 و1979، ثم عين مستشاراً شرفياً وعضواً في مجلس إدارة هذا الاتحاد.

وولد موريا في 11 نيسان/أبريل 1924، حيث حصد العديد من الألقاب طوال مسيرته كلاعب.

وفاز اللاعب الأرجنتيني السابق بميداليتين ذهبيتين في النسخة الأولى من بطولة أمم أميركا "بان أمريكا" عام 1951، كما توج بلقب فرنسا المفتوحة "رولان غاروس" في منافسات الزوجي المختلط عام 1950، بالإضافة إلى وصوله مرتين إلى الدور قبل النهائي للبطولة الفرنسية في منافسات الفردي.

وصنع موريا تاريخاً حافلاً في بطولة كأس ديفيز كلاعب ومدرب ثم كمسؤول عن الفرق الأرجنتينية، كما كان حكماً خلال ثلاث نهائيات للبطولة بين عامي 1972 و1979.

وتوج اللقب الأرجنتيني في كأس ديفيز عام 2016 المسيرة الطويلة لموريا مع اللعبة البيضاء، حيث قال بعد فوز الأرجنتين على كرواتيا في جولة المباريات النهائية للبطولة: "أقسم لك أنه بهذا الانتصار حققت هدفي في الحياة فيما يخص رياضة التنس".