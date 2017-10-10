هونغ كونغ: فوزنياكي تبدأ حملة الدفاع عن لقبها بقوة

ولم تواجه فوزنياكي صعوبة تذكر في المباراة فأنهتها في 58 دقيقة فقط في طريقها إلى الدور الثاني حيث ستواجه الأسترالية ليزيت كابريرا التي تغلبت الاثنين على اليابانية شوكو أوياما.

وكانت الدنماركية احتفظت في 24 أيلول/سبتمبر بلقبها في دورة طوكيو إثر فوزها في المباراة النهائية على الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا، رافعة عدد ألقابها في مسيرتها الاحترافية إلى 26.

ولقب طوكيو كان الأول لها هذا الموسم بعد فشلها في ست مباريات نهائية.

وعانت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة أولى لتخطي الكازخستانية زارينا دياس 6-4 و7-6 (7-2)، وستلتقي في الدور الثاني مع الأميركية نيكول غيبز التي تغلبت أمس على اليونانية فالنتيني غراماتيكوبولو.

وحققت الأميركية المخضرمة فينوس وليامس المصنفة ثانية في البطولة بدورها فوزاً سهلاً على اليابانية ريسا أوساكي 6-2 و6-2، وستواجه في الدور الثاني لاعبة يابانية أخرى هي ناومي أوساكا الفائزة على التشيلية إليكسا غواراتشي 7-5 و6-4.

وهي المباراة الأولى لفينوس وليامس منذ خسارتها أمام مواطنتها سلون ستيفنز في نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة على ملاعب فلاشينغ ميدوز قبل نحو شهر.

وقالت الأميركية "مرت أربعة أسابيع بسرعة والمباراة الأولى ليست مثالية"، مضيفة "كانت المباراة صعبة خلافاً للنتيجة، لكنها بداية رائعة. آمل في أن استعيد إيقاعي في هذه الدورة".

وتقدم فينوس (37 عاماً) مستويات جيدة منذ بداية الموسم، ووصلت إلى نهائي بطولتين كبيرتين في ملبورن الأسترالية وويمبلدون الإنكليزية لتضمن المشاركة في بطولة الماسترز التي تجمع اللاعبات الثماني الأوليات في العالم للمرة الأولى منذ 2009.

وتقام بطولة الماسترز في سنغافورة من 22 إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر.

وفي أبرز مباريات الدور الأول أيضاً، فازت البولندية أنييسكا رادفانسكا الرابعة في البطولة على لينغ جانغ من هونغ كونغ 6-1 و6-2، والروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا السادسة في البطولة على المجرية تيميا بابوش 6-4 و6-4، والأسترالية داريا غافريلوفا السابعة في البطولة على اليابانية ميو كاتو 6-1 و7-6 (7-4).

وخرجت الروسية إيلينا فيسنينا الخامسة في البطولة من الدور الأول بخسارتها أمام التايلاندية لكسيكا كومكوم 3-6 و4-6.