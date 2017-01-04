هل يعود الماتادور للواجهة من بوابة أبوظبي؟

والحقيقة أن الإصابات المتكررة أثرت بشكل سلبي على مستوى رافا خاصة الإرسال الذي لم يعد فعالا كما كان في السابق مما عرض هذا النجم لفقدان العديد من النقاط خاصة خلال الإرسال الثاني الذي تتساقط كراته داخل الملعب مما يسهل مأمورية المنافسين لكسب النقاط بكل سهولة.

سلاح ٱخر فقده نادال مؤخرا وهو فورهاند اليد اليسرى الجارف الذي لطالما شكل سلاح حسم للعديد من الكرات خاصة وأن نادال كان يختار الزوايا الصعبة في تسديد كراته بكل دقة.

حركة الأرجل هي الأخرى أصبحت بطيئة لذى نادال مما جعله يفقد القدرة على مواكبة الضربات القوية والسريعة في التنس العصري حيث تغيرت طرق اللعب فأصبح الإرسال يشكل سلاحا ناجعا في حسم المواجهات خاصة في حال نجاح الإرسال الأول بنسبة عالية.

وللوقوف على صحة ما نقول يكفينا فقط تحليل أذاء أندي موراي الذي أصبح نجما في الٱونة الأخيرة معتمدا إرسالا قويا وفورهاند جارف باليمنى وقدرة عالية على امتصاص ضغط الإرسال الأول للمنافسين ،وهو نفس الأسلوب الذي نهجه نولي في فترة سابقة،إنه بكل بساطة التنس العصري.

للتغلب على كل مشاكله التقنية إستعان رافا بنجم إسباني ٱخر هو كارلوس مويا ،هذا النجم الذي فاز برولان غاروس نسخة ١٩٩٨ والذي أبان عن قدرات عالية في التدريب عندما قاد الكندي ميلوش راونيتش للمركز الثالث في الترتيب العالمي لمحترفي التنس خلال موسم ٢٠١٦.

لن يكون مويا لوحده في الجهاز الفني لرافا فبجانبه سيتواجدالمدرب الأسطوري لرافا ،عمه طوني نادال الذي قاد الماتادور لتحقيق ٩ألقاب في فرنسا المفتوحة ،ألقاب جعلت نادال ينال بكل إستحقاق لقب ملك الملاعب الترابية.

ويبدو إذن أن عمل مويا قد بدأ يؤتي ثماره الأولى حيث نال نادال لقب بطولة أبوظبي الإستعراضية عندما فاز في نهائي قوي على الكندي راونيتش ،فوز يعتبر دفعة معنوية لنادال في إنتظار تألق ٱخر في الدوحة بقطر حيث سيشارك دجوكوفيتش الذي يطمح هو الٱخر لإستعادة مستواه من جديد ،دون إغفال أن بلاد الكنغر ستحتظن قريبا البطولة الكبرى الأولى ،أوستراليا المفتوحة،فلمن ياترى ستكون كلمة الفصل؟لرافا؟لموراي؟لدجوكو؟للمايسرو فديرير؟ من يدري قد تعلن بلاد الكنغر عن مفاجأة من العيار الثقيل ،وقد تعلن الساحرة الصفراء عن بزوغ نجم جديد.

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