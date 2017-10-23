هاليب تهزم غارسيا في بداية طريقها نحو لقب الماسترز

استهلت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى عالمياً بقوة سعيها إلى لقب بطولة الماسترز التي تتنافس فيها أفضل ثماني لاعبات كرة مضرب في العالم، وحفاظها على صدارة التصنيف العالمي، بعدما ثأرت من الفرنسية كارولين غارسيا الثامنة بالفوز عليها 6-4 و6-2 الاثنين في سنغافورة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الحمراء.

وردت هاليب الاعتبار لخسارتها أمام غارسيا هذا الشهر في المباراة النهائية لدورة بكين، ووضعت حداً لسلسلة من 11 انتصاراً متتالياً للفرنسية، أحرزت خلالها لقب دورتي بكين وووهان الصينيتين.

وباتت هاليب قبل أسبوعين خامس لاعبة تتصدر تصنيف لاعبات كرة المضرب المحترفات في 2017، إلا أن إنهاءها السنة في الصدارة غير مضمون، بل قد تؤدي بطولة الماسترز إلى تتويج لاعبة أخرى، كالأميركية المخضرمة فينوس وليامس (37 عاماً) التي قد تعود إلى صدارة تصنيف المحترفات للمرة الأولى منذ 2002.

فوز سهل لفوزنياكي

وهي المشاركة الرابعة لهاليب في بطولة الماسترز بعد الأولى عام 2014 عندما حلت وصيفة بخسارتها أمام الأميركية سيرينا وليامس، والثانية عام 2015 عندما خرجت من الدور الأول بحلولها ثالثة في المجموعة الحمراء خلف الروسية ماريا شارابوفا والبولندية أنييسكا رادفانسكا البطلة، والعام الماضي حيث ودعت من الدور الأول أيضاً بحلولها ثالثة في المجموعة الحمراء خلف الألمانية أنجيليك كيربر الوصيفة والسلوفاكية دومينيكا تشبولكوفا البطلة.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، حققت الدنماركية كارولين فوزنياكي السادسة فوزاً ساحقاً على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الرابعة 6-2 و6-صفر.

واحتاجت فوزنياكي (27 عاما) المصنفة أولى في العالم سابقاً، إلى 59 دقيقة فقط للفوز على فوزنياكي، لكن مباراتها الثانية الأربعاء ستكون الأصعب لها في الدور الأول ضد هاليب، في حين ستلتقي سفيتولينا مع غارسيا.

كانت سفيتولينا تغلبت على فوزنياكي في المباريات الثلاث التي جمعت بينهما سابقاً، بينها مباراتان نهائيتان هذا العام في دورتي دبي وتورونتو الكندية.

وافتتحت البطولة الأحد بفوز الإسبانية غاربيني موغوروتسا الثانية والتشيكية كارولينا بليسكوفا الثالثة على اللاتفية يلينا أوستابنكو السابعة 6-3 و6-4، والأميركية فينوس وليامس الخامسة 6-2 و6-2 ضمن المجموعة البيضاء.

وتقام الثلاثاء مباراتان فتلقتي وليامس مع أوستابنكو وموغوروتسا مع بليسكوفا.