هاليب تعزز موقعها في الصدارة

وتقدمت هاليب بعد هذا التتويج بأكثر من 1000 نقطة على ملاحقتها المباشرة الدنماركية كارولاين فوزنياكي التي خرجت من ثمن النهائي (الدور الرابع) ما جعل الاسبانية غاربيني موغوروتسا الثالثة والتي خسرت في نصف النهائي امام هاليب، تقترب منها وتصبح على بعد اقل من 200 نقطة.

وتقدمت الاميركية سلون ستيفنز، وصيفة البطلة، ست درجات الى المركز الرابع، فيما حققت مواطنتها سيرينا وليامس التي غابت عن نسخة 2017 بسبب الحمل، قفزة كبيرة بلغت 268 مرتبة الى المركز 183 رغم انسحابها من ثمن النهائي امام الروسية ماريا شارابوفا.

بدورها، تقدمت الحسناء الروسية سبع درجات الى المركز الثالث والعشرين، في حين خسرت اللاتفية يلينا اوستابنكو، بطلة 2017 في رولان غاروس، بخروجها من الدور وفقدان اللقب سبع درجات وخرجت من نادي العشر الاوليات الى المركز الثاني عشر.

ودخلت الاميركية ماديسون كيز ببلوغها نصف النهائي قبل خسارتها امام ستيفنز، النادي في المركز العاشر.