هاليب تعبر فينتشي وتصل الدور الثالث في مدريد

عوضت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثالثة في البطولة وحاملة اللقب تخلفها 2-5 في المجموعة الثالثة الحاسمة من مباراتها والإيطالية روبرتا فينتشي في الدور الثاني من دورة مدريد الإسبانية لكرة المضرب، وفازت في نهاية المطاف 6-3 و2-6 و7-6 (7-2).

وتلتقي هاليب في الدور الثالث الأسترالية سامانتا ستوسور المصنفة سادسة عشرة في البطولة والفائزة على الكولومبية ماريانا دوكي 6-3 و7-5.

وفي الدور الثاني أيضاً، فازت الصينية كيانغ وانغ على مواطنتها سايساي جنغ 6-2 و3-6 و6-2، والأميركية كوكو فانديفيغي على الألمانية لورا سيغموند 6-2 و4-6 و6-3، والرومانية سورانا سيرستيا على الأميركية كاترين بيليس 6-3 و6-2.