هاليب تبلغ ثمن نهائي روما

فازت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة سادسة في البطولة على الألمانية لاورا سيغموند 6-4 و6-4، اليوم الأربعاء، في الدور الثاني من دورة روما الإيطالية لكرة المضرب، إحدى دورات "البريميير" الإجبارية.

وتلعب هاليب التي احتفظت الأسبوع الماضي بلقبها بطلة لدورة مدريد، في ثمن النهائي مع اللاتفية آناستاسيا سيفاستوفا أو الروسية أنستاسيا بافليوتشنكوفا الثانية عشرة في البطولة.

تغلبت التشيكية كارولينا بليسكوفا الثانية في البطولة على الأميركية لاورين ديفيس 6-1 و6-1.

من جهتها، تقابل بليسكوفا في الدور المقبل مواطنتها بربورا زاهلافوفا ستريكوفا الرابعة عشرة في البطولة أو السويسرية تيميا باتشينسكي.

ولم تعد فرنسا ممثلة في الدورة بخروج إليزيه كورنيه الثانية والأربعين عالمياً على يد الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الثامنة (الحادية عشرة في العالم) 4-6 و6-7 (11-13)، ومارولين غارسيا أمام الأسترالية الصاعدة من التصفيات داريا غافريلوفا 5-7 و6-3 و3-6.

وتغلبت في الدور الثاني أيضاً الهولندية كيكي بيرتنز الخامسة عشرة في البطولة على الأميركية كاترين بيليس 6-4 و6-صفر، والألمانية منى بارتيل على الصينية كيانغ وانغ 6-3 و6-4،.