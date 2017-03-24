هاليب بصعوبة بالغة في ميامي

وهو الفوز الثاني لهاليب على أوساكا في مباراتين جمعت بينهما حتى الآن.

وكانت هاليب خرجت من الدور ثمن النهائي لدورة إنديان ويلز الأسبوع الماضي بخسارتها أمام الفرنسي كريستينا ملادينوفيتش.

وتلعب هاليب في الدور المقبل مع الروسية إيكاترينا ماكاروفا الثانية والثلاثين أو الإستونية أنيت كونتافيت الصاعدة من التصفيات.

وحولت الإسبانية غاربيني موغوروتسا السادسة في البطولة خسارتها المجموعة الأولى صفر-6 أمام الأميركية كريستينا ماكهايل إلى فوز بعدما كسبت المجموعتين الثانية والثالثة 7-6 (8-6) و6-4 على التوالي، لتضرب موعداً مع الصينية شوياي جانغ الثلاثين في المنافسات.

وتأهلت الأميركية ماديسون كيز الثامنة في البطولة بفوزها على السويسرية فيكتوريا غولوبيتش 6-1 و6-2، لتواجه الرومانية إيرينا بيغو الثامنة والعشرين أو الإسبانية لارا أروابارينا.

وودعت الروسية إيلينا فيسنينا الثالثة عشرة عالمياً الدورة من الدور الثاني بخسارتها أمام الكرواتية أيلا طومليانوفيتش المشاركة ببطاقة دعوة 6-3 و4-6 و5-7.

وكانت فيسنينا توجت بلقب دورة إنديان ويلز بفوزها على الروسية سفتلانا كوزنتسوفا في المباراة النهائية.

وصعدت فيسنينا إلى أفضل تصنيف في مسيرتها الاحترافية عقب تتويجها بدورة إنديان ويلز حيث ارتقت مرتبتين وصارت ثالثة عشرة.

وتلعب طومليانوفيتش في الدور الثالث مع التشيكية لوسي سافاروفا.

وخرجت أيضاً الإيطالية روبرتا فينتشي الخامسة والعشرون في المنافسات من الدور الثاني بخسارتها أمام الأميركية تايلور تاونسند 3-6 و2-6 في 63 دقيقة وفي أول مباراة بينهما.

وفي الدور المقبل، تلتقي تاونسند مع كوزنتسوفا السابعة عالمياً ووصيفة بطلة النسخة الأخيرة والتي تغلبت على اللوكسمبورغية ماندي مينيلا 6-2 و6-2.

وكانت كوزنتسوفا خسرت المباراة النهائية العام الماضي أمام البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا التي تستريح في عطلة أمومة.

كما خرجت المجرية تيميا بابوش الرابعة والعشرون في المنافسات بخسارتها أمام الفرنسية بولين بارمنتييه 7-6 (7-1) و2-6 وصفر-6.

وتلتقي بارمنتييه في الدور المقبل مع البريطانية جوانا كونتا العاشرة أو البيلاروسية ألكسندرا ساسنوفيتش الصاعدة من التصفيات.