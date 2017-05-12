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AFP

هاليب إلى نهائي مدريد

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بلغت الرومانية سيمونا هاليب الثالثة وحاملة اللقب المباراة النهائية بتغلبها على اللاتفية اناستاسيا سيفاستوفا 6-2 و6-3 في نصف النهائي دورة مدريد الدولية البالغة جوائزها اكثر من 5 ملايين و924 الف يورو، وهي احدى الدورات الاولى (بريمير).

وهي المرة الثالثة التي تفوز فيها هاليب على سيفاستوفا، بعد نهائي دورة بوخارست العام الماضي (6-صفر و6-صفر)، والثانية قبل اسبوعين في ربع نهائي دورة شتوتغارت الالمانية (6-3 و6-1).

وهي المباراة النهائية الـ23 لهاليب في مسيرتها الاحترافية المتوجة بـ14 لقبا، والثالثة في مدريد.

وتلتقي هاليب في النهائي الروسية سفتلانا كوزنتسوفا الثامنة او الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش الرابعة عشرة.
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