نيشكوري يبلغ نهائي بوينوس آيرس بصعوبة

واحتاج نيشيكوري إلى ساعتين و43 دقيقة لتخطي عقبة الأرجنتيني كارلوس بيرلوك 4-6 و6-4 و6-3، وحقق فوزه الثاني على منافسه في 3 مباريات جمعت بينهما حتى الآن بعد الأول في مباراتهما الأولى في الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، فيما كسب الأرجنتيني المواجهة الثانية في الدور الأول لدورة إنديان ويلز الأميركية للماسترز في العام ذاته.

ويبحث نيشيكوري عن لقبه الثاني عشر والثالث على الأرض الترابية، بعد دورتي برشلونة 2014 و2015.

ويلتقي نيشيكوري في النهائي مع الأوكراني ألكسندر دولغوبولوف الفائز على الإسباني بابلو كارينيو بوستا 7-5 و6-2 في 68 دقيقة في أول مباراة بين اللاعبين.

وهي المباراة النهائية السابعة لدولغوبوف الساعي إلى لقبه الثالث في مسيرته الاحترافية بعد دورتي أوماغ عام 2011 وواشنطن عام 2012.

والتقى نيشيكوري ودولغوبولوف 5 مرات حتى الآن وكان الفوز فيها حليف الياباني آخرها العام الماضي عندما تغلب عليه مرتين في الدور الأول لدورة ميامي الأميركية وربع نهائي دورة برشلونة.

وكان النمساوي دومينيك ثييم توج بلقب العام الماضي بفوزه على الإسباني نيكولاس ألماغرو، وهو يغيب عن نسخة هذا العام بعدما فضل المشاركة في دورة روتردام الهولندية حيث خرج الجمعة من ربع النهائي.