نهائي كأس الاتحاد: مشاركة كفيتوفا غير مؤكدة مع تشيكيا

وقالت المصنفة سابعة عالمياً:"لم أعد أعاني من الحمى، لكن الزكام لا يزال يتحكم بي".

كفيتوفا (28 عاماً) التي لجأت إلى المضادات الحيوية الأسبوع الماضي، تدربت بشكل خفيف لمدة نصف ساعة صباح الخميس، بعدما بقيت في الفراش طوال يوم الأربعاء.

وأشارت حاملة لقب بطولة ويمبلدون الإنكليزية مرتين "سيحسم الأمر الجمعة، سنرى كيف سأشعر".

ويغيب عن منتخب تشيكيا، المصنفة ثامنة عالمياً، كارولينا بليسكوفا المصابة بتمزق في ربلة ساقها.

ويضم منتخب تشيكيا كاتيرينا سينياكوفا (31 عالمياً)، باربورا ستريكوفا (33) وباربورا كريتشيكوفا.

وفي الجهة الأميركية حاملة اللقب، ستخوض المنافسات دانيال كولينز (المصنفة 36 عالمياً)، صوفيا كيني (52 عالمياً)، أليسون ريسكه (63) ونيكول ميليشار.

