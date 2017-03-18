نهائي روسي – روسي في إنديان ويلز

وسيكون النهائي روسياً بحتاً لأن كوزنتسوفا ستتواجه مع مواطنتها إيلينا فيسنينا الرابعة عشرة في البطولة والتي تغلبت على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش 6-3 و6-4.

وستعود كوزنتسوفا (31 عاماً) إلى نهائي إنديان للمرّة الأولى منذ أن حلت وصيفة لموسمين على التوالي عامي 2007 و2008، وهي أكدت أنها استعادت شيئاً من المستوى الذي خولها الفوز بلقبين كبيرين عامي 2004 و2009 في فلاشينغ ميدوز ورولان غاروس على التوالي.

وشقت كوزنتسوفا طريقها مجدداً إلى نادي المصنفات العشر الأوليات للمرّة الأولى منذ 2010، بإحرازها لقبي دورتي سيدني وموسكو العام الماضي إلى جانب وصولها لنهائي دورة ميامي.