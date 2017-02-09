نادال يغيب عن دورة روتردام لمزيد من الراحة

وقال نادال "آسف جداً لأنني لن اتمكن من المشاركة"، مضيفاً "نصحني الاطباء بالحصول على الراحة الكافية قبل اللعب مجدداً لتجنب أية اصابة".

وكان نادال (30 عاماً) غاب عن جزء كبير من الموسم الماضي بسبب الاصابة، الا انه قدم اداء جيداً مطلع هذه السنة، فبلغ المباراة النهائية لأولى البطولات الأربع الكبرى ("غراند سلام") قبل أقل من اسبوعين، ثم خسر بصعوبة بالغة امام غريمه السويسري روجيه فيدرر في مباراة ماراتونية من خمس مجموعات.

ومن المتوقع ان تكون عودة نادال في دورة اكابولوكو التي تنطلق في 27 شباط/فبراير الحالي.