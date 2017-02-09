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Reuters

نادال يغيب عن دورة روتردام لمزيد من الراحة

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أعلن الإسباني رافايل نادال الخميس أنه لن يشارك في دورة روتردام الهولندية في كرة المضرب التي تنطلق الاثنين المقبل، مفضلاً نيل قسط إضافي من الراحة بعد بلوغه نهائي بطولة استراليا المفتوحة.

وقال نادال "آسف جداً لأنني لن اتمكن من المشاركة"، مضيفاً "نصحني الاطباء بالحصول على الراحة الكافية قبل اللعب مجدداً لتجنب أية اصابة".

وكان نادال (30 عاماً) غاب عن جزء كبير من الموسم الماضي بسبب الاصابة، الا انه قدم اداء جيداً مطلع هذه السنة، فبلغ المباراة النهائية لأولى البطولات الأربع الكبرى ("غراند سلام") قبل أقل من اسبوعين، ثم خسر بصعوبة بالغة امام غريمه السويسري روجيه فيدرر في مباراة ماراتونية من خمس مجموعات.

ومن المتوقع ان تكون عودة نادال في دورة اكابولوكو التي تنطلق في 27 شباط/فبراير الحالي.                 

                  
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